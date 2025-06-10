Какие низкокалорийные продукты помогут потерять вес

Объёмные и низкокалорийные продукты - отличный выбор для похудения. Большие порции часто сигнализируют нашему организму об удовлетворении. Как правило, в таких продуктах содержится много воды и клетчатки.

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Вот какие продукты, по версии диетологов, помогут вам терять вес.

Огурцы. На чашку этих овощей приходится всего 15 ккал. Мэнди Энрайт, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует перекусывать огурцами в течение дня.

Клубника. В ней содержится всего 49 ккал на чашку, а также много воды, клетчатки, витамина С. Эту ягоду связывают ещё с уменьшением воспаления, улучшением резистентности к инсулину, снижением уровня холестерина.

Воздушный попкорн. Чашка такого попкорна содержит 31 ккал. Также вы получите клетчатку, которая хорошо насыщает.

Грибы. Они содержат мало калорий, при этом в грибах есть витамины группы В и фитонутриенты, которые уменьшают воспаление. Одно чашка сырых белых грибов даёт 15 ккал.

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Грейпфрут. В чашке грейпфрута - 69 ккал, 92% воды и 2,5 г сытной клетчатки.

Листовая зелень. Выбирайте шпинат, рукколу, кудрявую капусту или бок-чой, чтобы получить множество питательных веществ, включая витамины A, C, K, фолиевую кислоту, железо.

Брокколи. Одна чашка сырой брокколи содержит всего 31 ккал. Также в этой капусте много клетчатки и веществ, связанных с уменьшением воспаления и снижением вероятности развития некоторых видов рака.

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