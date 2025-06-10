Действительно ли так опасна для здоровья черная плесень

Плесень в домах может вызвать неприятные запахи и привести к астме. Но связана ли она с какими-то другими серьёзными заболеваниями лёгких у детей?

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Плесень - общее название для большинства грибков. В сырых домах появляется как называемая чёрная плесень. Обычно когда мы говорим о такой плесени, мы имеем в виду грибок Stachybotrys chartarum (S. chartarum). По мнению экспертов, это один из самых страшных грибков.

Различные грибы вырабатывают микотоксины, в том числе чтобы защитить себя. Грибок, который обычно ассоциируется с чёрной плесенью S. chartarum, может вырабатывать несколько микотоксинов. Это роридин, подавляющий синтез белка у людей и животных, а также сатратоксины, обладающие множеством токсических эффектов, включая кровотечение в лёгких.

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Количество микотоксинов, которые производит S. chartarum, может сильно варьироваться. Даже если их много, в организм может попасть минимальное их число.

Вдыхание спор - это наиболее вероятный способ попадания микотоксинов в организм. Однако S. chartarum не выпускает много спор. Его споры обычно погружены в слизистую массу и он редко создаёт плотность спор, необходимую для проведения исследований на животных.

По данным Американской академии астмы, аллергии и иммунологии, существует чёткая и хорошо известная связь между сыростью в помещениях и негативными последствиями для здоровья. Но нет убедительных доказательств того, что в этом участвуют микотоксины чёрной плесени.

При этом плесень может влиять на здоровье человека по-другому. Например, вызывать аллергические реакции. Она может вызывать или усугублять приступы астмы у тех, кто страдает аллергией на плесень. Более редкие, но серьёзные реакции на плесень включают аллергический грибковый синусит, аллергический бронхолегочный аспергиллез, гиперчувствительный пневмонит. Их можно обычно контролировать, если избавиться от плесени или поместить человека в другое помещение (без плесени).

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