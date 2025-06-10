Активированный уголь: в чем его главная опасность

Активированный уголь – незаменимое средство при пищевых отравлениях, поэтому, наверняка, оно найдётся в любой домашней аптечке. Этот препарат не обладает какими-либо негативными свойствами, но специалисты советуют всё же не налегать на него. Так что не так с этим лекарственным средством?

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Медицинское чудо

Активированный уголь – результат трудов советского химика-органика и изобретателя первого эффективного противогаза Николая Зелинского. Это вещество было получено в 1915 году в ходе испытания воздушного фильтра в противогазах. Позже Николай Дмитриевич установил, что активированный уголь можно использовать в качестве ускорителя химических реакций некоторых металлов. Но всё-таки наиболее широко средство стали использовать в медицинских целях – как адсорбент. Препарат, попадая в желудочно-кишечный тракт, впитывает в себя нежелательные химические соединения, которые через некоторое время выводятся из организма естественным путём.

Активированный уголь снимает отравление алкалоидами, производными фенола, синильной кислоты, гликозидами, барбитуратами и другими снотворными и транквилизаторами. Чтобы добиться положительного эффекта, необходимо придерживаться следующей дозировки: 1 таблетка на 10 килограммов веса. Положительные изменения должны наступить уже через 20-30 минут после приёма препарата.

Активированный уголь используют и те, кто хочет похудеть. Так как данное средство удаляет из организма шлаки и токсины, то улучшается обмен веществ. Препарат способен снять в некоторых случаях аллергические отёки и нормализовать содержание холестерина в крови.

Много – плохо

Увлекаться активированным углём тоже не стоит. Главная опасность – в передозировке. Так, при длительном приёме препарата, как правило, развивается дисбактериоз. Это происходит из-за того, что уголь выводит из организма заодно и ряд полезных ферментов. В результате пострадает иммунная система.

Следовательно, человек становится подвержен инфекционным заболеваниям, которые он начнёт «цеплять» чаще, да и протекать они будут более тяжело.

Ещё одна опасность – вывод из организма калия. Появляется риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Передозировка влияет на всасывание полезных веществ органами желудочно-кишечного тракта, что грозит сбоями в синтезе гормонов.

Так что недооценивать уровень вреда, который может нанести активированный уголь, явно не стоит. При первых признаках передозировки категорически запрещается заниматься самолечением и надеяться на «авось» – мол, пройдёт само. Необходимо незамедлительно прекратить приём препарата и обратиться за медицинской помощью.