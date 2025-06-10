Кефир: польза и вред для организма

Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в рационе россиян. Его часто рекомендуют как часть здорового питания, особенно тем, кто следит за фигурой. Многие привыкли пить кефир на ночь, считая его легким и полезным ужином, способствующим крепкому сну и хорошему пищеварению. Однако современные научные исследования заставляют пересмотреть эти устоявшиеся представления. Гастроэнтерологи и эндокринологи делятся своими мнениями о том, кому кефир действительно полезен, а кому он может принести вред.

Кефир: традиционные представления о пользе

На протяжении десятилетий кефир считался настоящим символом здоровья и спокойствия. Он прочно ассоциируется с легким вечерним перекусом, который не перегружает желудок и способствует крепкому сну.

Почему кефир так часто рекомендовали

Источник пробиотиков

Этот ферментированный молочный напиток богат полезными бактериями – пробиотиками, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Они помогают наладить пищеварение, бороться с вздутием и запорами, что особенно актуально в зрелом возрасте.

Легкость усвоения

Кефир легко усваивается, не создавая ощущения тяжести в желудке. Это делает его привлекательным вариантом для тех, кто не хочет переедать перед сном.

Богатство полезных веществ

В составе кефира присутствуют кальций, витамин B12, магний и аминокислоты, включая триптофан. Последний участвует в синтезе серотонина и мелатонина – гормонов, отвечающих за регуляцию сна. Теоретически это может способствовать более спокойному ночному отдыху.

Неудивительно, что многие поколения россиян привыкли пить стаканчик кефира перед сном, считая его универсальным благом. Однако, как выяснилось, не все так однозначно.

Кому кефир может навредить? Современный взгляд эндокринологов

Современная медицина, в частности эндокринология, с осторожностью относится к рекомендации употреблять кефир на ночь. Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова и врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко в своих выступлениях объяснили, почему вечерний кефир может быть не так уж полезен, как кажется.

Высокий инсулиновый индекс и риск для здоровья

Главный камень преткновения – это инсулиновый индекс (ИИ) кефира. В отличие от гликемического индекса, который показывает, насколько продукт повышает уровень глюкозы в крови, инсулиновый индекс отражает, как сильно продукт стимулирует выработку инсулина.

Механизм действия

У кефира один из наиболее высоких показателей ИИ среди молочных продуктов. Если пить кефир на ночь, когда активность инсулина в организме и так максимальна, это может привести к значительному снижению уровня глюкозы в крови во время сна. В ответ на это печень начинает усиленно производить глюкозу, что может привести к ее повышенному уровню утром.

Риски

Регулярное повторение такого сценария способно нарушить углеводный обмен, вызывая нарушение гликемии натощак – состояние, предшествующее развитию сахарного диабета. Более того, этот процесс может способствовать набору жировой ткани, что особенно нежелательно в условиях «эпидемии ожирения».

Проблемы с ЖКТ и лактазная недостаточность

Даже если абстрагироваться от инсулинового индекса, кефир подходит не всем.

Повышенная кислотность желудка

Людям с гастритом, изжогой или язвой в стадии обострения кислая среда кефира может навредить, раздражая слизистую. Особенно это касается свежего, «однодневного» кефира, который обладает наибольшей кислотностью.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Вздутие, урчание, тяжесть после употребления кефира – явные сигналы, что продукт не подходит или требует корректировки времени приема.

Лактазная недостаточность

Хотя в кефире лактозы меньше, чем в молоке, она все же присутствует. У людей с недостатком фермента лактазы даже небольшое количество может вызвать дискомфорт.

Температура напитка

Многие привыкли доставать кефир прямо из холодильника и сразу же пить. Однако слишком холодный напиток является стрессом для желудка, особенно ночью. Это может вызвать спазмы и спровоцировать неприятные реакции у людей с чувствительной системой ЖКТ. Оптимально пить кефир комнатной температуры, не более 200 мл, за час-полтора до сна.

Какой кефир выбрать и есть ли альтернативы

Если кефир вам не подходит или вызывает дискомфорт, существуют достойные альтернативы.

Как выбрать правильный кефир

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова советует обращать внимание на следующие моменты при выборе молочной продукции:

Условия хранения

Кефир и другие кисломолочные продукты должны храниться только в холодильнике при +2…+6 °С.

Целостность упаковки

Выбирайте кефир в хорошо сохранившейся непрозрачной таре, без повреждений. Это защищает продукт от фотоокисления.

Срок годности

Всегда проверяйте срок годности на этикетке. Только свежий продукт содержит живые культуры и приносит пользу.

Жирность

Диетолог Наталья Лазуренко рекомендует выбирать кефир с жирностью от 1% до 3,2%. «Нулевой» кефир – это «пустышка», из которой кальций усваивается плохо.

Вкусные и полезные альтернативы

Если кефир не ваш напиток, можно рассмотреть следующие напитки:

Ряженка

Более плотная по консистенции, с мягким сливочным вкусом и без выраженной кислинки. Хорошо сочетается с ложечкой меда или корицей.

Ацидофилин

Менее известный, но очень ценный продукт с преобладанием ацидофильных бактерий, которые могут даже лучше переноситься пожилыми людьми. Он чуть плотнее и «резче» на вкус, но очень полезен для ЖКТ.

Натуральный йогурт без сахара

Главное – выбирать йогурт без ароматизаторов и подсластителей. Для улучшения вкуса можно добавлять кусочки фруктов (например, банана), молотую корицу или овсяные хлопья. Это может стать полноценным и вкусным вечерним перекусом.

Кефир и лекарства

Важный аспект, о котором часто забывают: кефир может влиять на усвоение некоторых лекарств. В частности, молочная кислота и кальций способны «связывать» активные вещества антацидов (средств от изжоги) и препаратов железа, снижая их эффективность. Чтобы избежать этого, рекомендуется разнести прием кефира и лекарств на один-два часа. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

Выводы: индивидуальный подход к употреблению кефира

Так стоит ли пить кефир перед сном? Ответ прост: это не универсальный рецепт, а вопрос индивидуальный. Если вы чувствуете себя комфортно, не испытываете проблем с ЖКТ, легко и спокойно спите после вечернего стакана домашнего кефира, то пейте его на здоровье. Это будет и вкусно, и полезно.

Однако если кефир вызывает тяжесть, вздутие или дискомфорт, не нужно себя мучить. Есть множество альтернатив, и главное – прислушиваться к сигналам собственного тела. Современные исследования показывают, что пить что-либо, кроме воды (и ту в ограниченных количествах, чтобы не просыпаться ночью), перед сном не рекомендуется. Таким образом, кефирный миф о его универсальной пользе на ночь развенчан. Здоровье и комфорт всегда должны быть на первом месте.