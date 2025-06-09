Нутрициолог рассказал, почему вам необходима клетчатка

Для нормального функционирования организма взрослому человеку необходимо потреблять 25-30 г клетчатки в день, рассказала президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария.

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«Клетчатка содержится в овощах, зелени, ягодах, семенах льна и чиа, бобовых, гречке, киноа и буром рисе. Клетчатка снижает уровень холестерина, стабилизирует сахар, питает микробиоту», — рассказала нутрициолог в интервью газете «Известия».

По её словам, антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса, замедляющие старение и улучшающие восстановление, содержатся в чернике, шпинате, зелёном чае, куркуме и чесноке.

Также для хорошего иммунитета стоит добавить в свой рацион ферментированные продукты — квашеную капусту, натуральный йогурт, кимчи и мисо, подчеркнула специалист. Эти продукты обогащают микробиоту и помогают пищеварению.

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