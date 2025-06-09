Россияне зрелого возраста стали чаще заниматься фитнесом

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Национальное фитнес-сообщество зафиксировало значительный рост вовлеченности в занятия фитнесом среди россиян в возрасте 40-54 лет. Их доля в структуре аудитории выросла с 28,8 процента в 2024 году до 34,1 процента в 2025-м. Об этом сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина по результатам отраслевого исследования, проведенного для "Российской газеты".

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«Мы наблюдаем рост интереса к регулярным занятиям фитнесом у зрелой аудитории. Увеличение активности в возрастной группе 40-54 лет - следствие усиления фокуса на функциональное и ментальное здоровье, повышение уровня качества жизни. Это поколение уже не воспринимает физическую нагрузку как эпизодическое хобби - для них это часть повседневной жизни, метод эмоциональной перезагрузки, в том числе сохранения здоровья, чтобы активнее заниматься детьми и внуками», — отметила Силина.

Согласно исследованию, в категории 60 лет и старше также наблюдается положительная динамика - доля этой группы в общей структуре за год увеличилась на два процента и составила 9,8 процента. По словам Силиной, важную роль в этом сыграли региональные программы поддержки, специальные тарифы и растущая активность клубов в сегменте "активного долголетия".

В то же время в группе 30-39 лет зафиксировано равномерное снижение вовлеченности: в 2024 году их доля составляла 31,7 процента, а в январе-мае 2025 года - уже 27,6. Это в большей степени связано с ростом занятости, увеличением рабочей нагрузки, в том числе на фоне тенденции диверсификации профессий, и снижением количества свободного времени.

Молодежь же (18-29 лет) по-прежнему демонстрирует стабильный интерес к фитнесу - доля этой группы в структуре аудитории осталась на уровне прошлого года и составила 24,5 процента.