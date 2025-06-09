Четыре абсолютно бесполезных метода похудения

В борьбе за стройное тело люди готовы использовать любые способы похудения. Но не каждый метод может привести к желаемому результату. «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной, какие методики похудения нельзя считать эффективными и почему.

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Голод после 18 часов

По словам диетолога, считается, что к вечеру снижается метаболизм, поэтому процесс усвоения пищи протекает сложнее, а если перестать есть после 18 часов, то организм точно не будет оставлять что-то в запас и будет сжигать всю энергию. Но не всегда такой способ дает видимый эффект, на это есть несколько причин:

иногда человек может превысить дневную норму съеденных калорий до наступления 18 часов, что противоречит базовым принципам похудения;

недостаток энергии перед сном провоцирует переедание на следующий день.

— Людям, которые работают в ночные смены или стабильно ложатся спать очень поздно, такой график приема пищи не подходит. Потому что в этом случае их организму неоткуда подпитываться энергией в момент бодрствования, а перед сном сохранится стойкое чувство голода, что не даст человеку уснуть. Из-за того что сон будет неполноценным, в крови повысится уровень кортизола (гормона стресса), на следующий день организм будет требовать больше еды для восполнения недостающей энергии, — пояснила Соломатина.

Вибромассажи

Вибромассажеры принято считать хорошими помощниками на пути к красивому телу. Однако, как утверждает диетолог, они работают только в совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками.

— С помощью вибромассажеров улучшается лимфоток и кровоток, что визуально улучшает качество кожи, но похудеть благодаря этому прибору точно не получится, потому что он никак не воздействует на жировую ткань и не снижает выработку гормонов, отвечающих за голод. Вибромассаж — лишь вспомогательный инструмент для похудения, который будет работать только в совокупности со спортом и качественным рационом, — считает Соломатина.

Коктейли и БАДы

Протеиновые коктейли и БАДы (биологически активные добавки) действительно способствуют похудению, однако их действие временно длится до момента, пока человек не перестанет их принимать, рассказала диетолог.

— Протеиновые коктейли снижают уровень голода за счет повышенного количества белка в составе. Он позволяет продлить чувство сытости, при этом вписываясь в дневную норму калорий. По этому же принципу работают пищевые добавки: в их состав входят компоненты, которые либо ускоряют сжигание жиров и углеводов, либо замедляют процесс переваривания пищи. Некоторые пилюли влияют на центры насыщения в организме и останавливают выработку кортизола (гормона стресса), который провоцирует переедание. Но все они работают до тех пор, пока человек продолжает принимать добавки. Как только он отменяет «волшебную таблетку», вес возвращается, — сообщила Соломатина.

Она пояснила, что во время похудения за счет БАДов человек не учится принципам правильного питания и не приучает себя к регулярным физическим нагрузкам, поэтому удержать вес после отказа от препаратов не получается.

Ограничения в еде

Как правило, когда человек голодает, он действительно худеет, но параллельно с этим у него возникают проблемы с метаболизмом, что впоследствии приводит к застою на весах.

— Когда человек ест мало, обменные процессы снижаются, рано или поздно вес перестанет снижаться. На фоне этого человек будет испытывать стресс и может сорваться, заедая негативные эмоции. Подобные неконтролируемые срывы будут происходить все чаще, в итоге лишние килограммы быстро вернутся обратно, и не исключено, что с запасом, поскольку организм будет уверен, что его вновь лишат энергии, — сказала Соломатина.

Поэтому, худея по принципу голода, человек обрекает себя либо на вечный дефицит в рационе питания, либо на периодические скачки веса, заключила эксперт.

Нередко желание похудеть заставляет человека использовать специальные препараты для снижения веса. Правда, при таком методе похудения всегда есть риск «отката». Почему ненавистные килограммы возвращаются вновь, «ВМ» узнала у эксперта.