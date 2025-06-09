Употребление сыра в неподходящее время суток может быть вредным для здоровья

Эксперт советует внимательнее относиться к времени употребления сыра. Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан объяснил, как продукт влияет на сон.

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Он развеял миф о том, что сыр перед сном вызывает кошмары, но подтвердил: поздний перекус может нарушить сон. Высокое содержание жира в продукте провоцирует несварение, из-за чего ночной отдых становится прерывистым. Более того, тирамин в выдержанных сырах стимулирует выброс гормонов стресса, повышая бдительность.

Однако сыр содержит и триптофан — аминокислоту, способствующую выработке мелатонина. Это значит, что в малых количествах он даже может улучшить качество сна.

Для улучшения сна вечером можно есть вишню, бананы, миндаль. Между тем нужно избегать шоколада, карри и чипсов.