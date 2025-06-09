Инфекционист предупредил об опасности купания в прудах

В летнее время года люди привыкли спасаться от жары на водоемах. Однако некоторые из них могут быть рассадником инфекционных заболеваний и опасных бактерий, после чего человеку придется долго бороться с последствиями. Какие инфекции подстерегают в прудах и реках, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

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Она рассказала, что в воде наряду с бактериями можно подхватить инфекционные заболевания вирусного происхождения.

«В небольшом пруду, где активно прорастает ряска или водоросли, есть все условия для распространения гепатита А или кишечной инфекции», — предупредила Мескина.

А если вблизи небольшого водоема есть животноводческие фермы, есть риск подхватить другие инфекции, среди которых:

вирусная кишечная инфекция;

сальмонеллез;

дизентерия;

гельминты;

лептоспироз.

«Лептоспироз, кстати, протекает очень тяжело с сильной лихорадкой, геморрагической сыпью и желтухой. В отличие от других инфекций, которые можно "подцепить" в водоемах, он может протекать очень тяжело и привести к поражению почек. Заподозрить эту инфекцию у себя можно, если вы нажали на кожу и на ней остается след», — рассказала инфекционист.

Кроме бактерий и инфекций, в водоемах есть вероятность столкнуться с амебой-«мозгоедом», которая проникает в голову через носовую пазуху и приводит к «первичному амебному менингоэнцефалиту». Простыми словами, она поражает мозг человека, так как инфекция протекает стремительно. Насколько опасна амеба-«мозгоед» для человека — в материале «ВМ».