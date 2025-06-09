Чем опасна пробежка до автобуса для сердечников

Внезапный и быстрый бег, без должной подготовки, может дать опасную для жизни нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал «Газете.Ru» кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов.

«Если мы говорим о беге, необходимость в котором возникла внезапно и требуют большие физические усилия, например, добежать до последнего автобуса или возникла срочная спешка, то такой бег является вредным и его надо избегать, поскольку он не только отрицательно сказывается на эмоциональном фоне человека, но и сильно перенапрягает все системы организма, в первую очередь, сердечно-сосудистую. Если же говорить о плановом, регулярном беге в рамках физкультурных (но никак не профессиональных – профессиональные спортсмены это отдельная тема разговора) тренировок, то в большинстве своем бег положительно влияет на весь организм», – объяснил врач.

Однако Евдокимов подчеркивает: прежде чем заняться любыми тренировками стоит сначала посоветоваться с врачом.