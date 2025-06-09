Назван лучший продукт для уменьшения воспаления

Хроническое (длительное) воспаление связано с множеством негативных последствий для здоровья. В том числе с повышением риска развития хронических заболеваний. Один из лучших способов бороться с этим - включить в диету йогурт.

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Согласно результатам одного исследования, у взрослых, которые регулярно ели йогурт, были ниже уровни воспалительных маркеров: интерлейкина-6 и С-реактивного белка. Вот несколько факторов, способствующих этому.

Поддержание здоровья кишечника. Как минимум 70% иммунной системы находится в кишечнике. Для поддержания его здоровья лучше всего включать в рацион продукты, содержащие много пробиотиков. Например, йогурт. Было доказано, что пробиотики уменьшают воспаление в организме.

Защита слизистой оболочки кишечника. Некоторые штаммы Lactobacillus усиливают выработку слизи и белков, которые связаны с барьером кишечника. Также пробиотики вырабатывают противовоспалительные соединения - короткоцепочечные жирные кислоты.

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Улучшение чувствительности к инсулину. Короткоцепочечные жирные кислоты, которые вырабатываются полезными бактериями в йогурте, помогают регулировать уровень сахара в крови, улучшить резистентность к инсулину у людей с диабетом 2 типа.

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