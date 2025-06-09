Объяснено желание потирать ноги друг о друга перед сном

Желание потирать ноги друг о друга перед сном является признаком самоуспокаивающего поведения, рассказала сомнолог Мэриэнн Тейлор. Причины этой привычки она объяснила в беседе с Metro.

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По словам Тейлор, такое шевеление ногами успокаивает нервную систему.

«Мягкие, повторяющиеся движения могут сигнализировать мозгу о безопасности, особенно во время отдыха. Они активируют парасимпатическую нервную систему, что помогает организму достаточно расслабиться и заснуть», — рассказала она.

Чтобы лучше засыпать, Тейлор посоветовала устраивать себе короткие передышки, замедляться в течение дня.

«Чрезвычайно полезным может быть создание микроперезагрузок в течение дня, чтобы дать мозгу возможность обработать информацию и расслабиться», — отметила сомнолог.

Ранее сомнолог Кейтлин Чейссер заявила, что бессонница может негативно сказаться на состоянии кожи. По ее словам, дефицит ночного отдыха чреват появлением прыщей.