Какие продукты могут повысить уровень гормона радости

Синтезу гормона радости (серотонина) способствуют социальная активность, любимое дело, а также некоторые продукты, включая индейку и бананы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.

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По ее словам, этот гормон синтезируется в головном мозге и клетках кишечника. Он образуется из аминокислоты — триптофана, который в больших количествах содержится в бананах и индейке.

«Также важно помнить: радость — это удовольствие от того, что было достигнуто. Следовательно, синтезу серотонина способствуют любимое дело и хобби. При этом положительно влияют любые победы, даже маленькие», — продолжила Балашова.

Кроме того, врач посоветовала поддерживать социальную активность и заниматься фитнесом или физкультурой, чтобы улучшить самочувствие и поднять настроение.

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