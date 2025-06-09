Сколько клубники можно съесть за день

Суточная норма потребления клубники для взрослого человека отличается от индивида к индивиду из-за особых потребностей или общего состояния здоровья. В среднем, взрослый человек может есть в день 1,5–2 чашки клубники, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова.

«Измерять вкуснятину будем в чашках. В одной чашке примерно 150–200 г клубники, и содержит такая радость около 50 ккал, 3 г клетчатки и 12 г углеводов. Белка в этой ягоде — около 0,7 г на 100 г продукта, а жиров и того меньше — около 0,3 г.. Мужчинам рекомендуется употреблять в сутки не более 2 чашек клубники (300–400 г). Как правило, мужчины имеют более высокий уровень физической активности, поэтому могут позволить себе больше ягод в рационе. Женщины имеют немного меньшую потребность в калориях — стоит ограничиться 1–1,5 чашками (200–250 г) в сутки», — рассказала врач.

Детям от года до трех лет, по словам врача, можно есть в день около 50–100 г клубники в день. Это примерно 5–7 средних ягод или 3–4 крупных.

«Дети от 4 до 8 лет — около 100–150 г клубники в день. Это примерно 7–10 средних или 4–6 крупных ягод. Дети от 9 до 13 лет — около 150–200 г клубники в день. Это примерно 10–14 средних ягод или 6–8 крупных. Подростки от 14 до 18 лет — около 200–250 г клубники в день или 1–1,5 чашки. В этом возрасте что у мальчиков, что у девочек потребление калорий такое же, как у взрослой женщины», — рассказала доктор.

Клубника содержит витамины группы A, B, E и C, а также йод, железо, кальций, фосфор, марганец, клетчатку, пектин, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества. Потребление клубники поможет укрепить иммунитет, снизить риск хронических и онкологических заболеваний. Витамины группы B благотворно влияют на центральную нервную систему и головной мозг. Ягода также богата клетчаткой, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.