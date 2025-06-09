Существует ли ген молодости и как можно отсрочить старение

Вместе со специалистом выясняем, что такое молодость, и что можно сделать уже сейчас, чтобы отсрочить немощную старость. Старение - это естественный процесс, который со временем происходит с каждым. С возрастом снижаются физические и умственные возможности, происходят изменения во внешности. Способность организма поддерживать постоянное значение внутренней среды снижается.

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Увядание организма можно разделить на три уровня: биологическое - когда накапливаются повреждения на уровне клеток и ДНК, физиологическое - когда идёт изменение работы органов и отклонения от нормы, психологическое - эмоциональное восприятие возраста.

С просьбой объяснить сложные медицинские процессы простым языком мы обратились к врачу-неврологу и интегративному генетику Веронике Сажиной. Выпускница Международной школы медицины будущего Сеченовского университета изучает генетические особенности болезни Альцгеймера и способы её профилактики.

Старение организма начинается в 25 лет?

- Принято считать, что организм человека до 25 лет растёт, а затем начинает увядать. Недавно на конференции мы обсуждали этот вопрос. Речь шла о том, что 25-летний человек сегодня по проявлениям возрастных процессов старее, чем человек этого же возраста ещё век назад. В каждом из нас, как в пробирке, происходит большое количество биохимических реакций. В 20 лет организм компенсирует метаболические процессы, в 40 лет - становится менее пластичными и сложнее подстраивается под воздействия окружающей среды. Сегодня эта среда излишне агрессивна.

Часто с возрастом люди начинают говорить, что время летит быстрее. Год прошел, а я и не заметил. С точки зрения антиэйдж-медицины, это субъективное ощущение. На самом деле в головном мозге нарастает микровоспаление за счёт большого количества стрессорных факторов. Время летит не потому, что оно объективно быстрее, а из-за того, что в мозгу накапливаются окислительные метаболиты, он запоминает меньше кусочков, которые отмеряют день. Если возникает ощущение пролетающего дня, это первый признак того, что пора заняться своим когнитивным здоровьем.

Как влияет стресс на организм?

- Пациентам я объясняю стрессозависимые заболевания так: зебра бежит по саванне, за ней бежит лев. В тот момент, когда она бежит ото льва, ей не нужно размножаться, поэтому на основе стресса у неё отключается репродуктивная функция. Ей не нужен иммунитет, потому её сейчас съедят. Ей не нужно, чтобы работал желудочно-кишечный тракт. В момент бегства ей нужно артериальное давление, чтобы убежать, высокий сахар в крови, чтобы была энергия. И организм перестраивается.

Что мы имеем в цивилизации на данный момент? Для нашего мозга нет разницы, убегаем мы ото льва или не можем отчитаться перед начальником. Мы понимаем, что если сейчас не сдадим отчёт, у нас будут проблемы с деньгами, нас могут выселить из квартиры. Мозг воспримет это как реальную опасность. На этом фоне организм выключит репродуктивную и иммунную системы, желудочно-кишечный тракт зажмётся в спазм.

По сути, когда мы выходим из дома в окружающую среду, для нас это стресс. Отсутствие качественного сна, работа, нарушение питания, перелеты и даже вождение машины - это стресс. Другое дело, справляется организм с этим или нет. При постоянной работе на сверхусилиях происходит истощение нервной системы.

Какие ещё факторы влияют на старение организма?

- Питание. В частности, избыток сахара. В день мы потребляем его в 70 раз больше, чем сто лет назад потребляли наши предки. Организм эволюционно не адаптирован к такому количеству. Происходит процесс гликации. Это если мы возьмем курочку, поставим её в духовку, и на ней образуется запечённая корочка. Вот то же самое происходит из-за переизбытка сахаров с нашими белками внутри организма. А белки это кирпичики, которые строят наши клетки и ткани. Плюс, мы недополучаем большого количества микроэлементов из пищи, как по причине неправильного выстраивания рациона, так и по причине истощения почв. Нет сегодня в помидорке такого количества полезных веществ, которые нам необходимы.

Большую опасность представляют химические вещества в окружающей среде в виде тяжелых металлов в воздухе и разнообразных излучений, в том числе, от солнечного воздействия. Но с солнцем есть ещё одна тонкость: солнцезащитные крема в 4-5 раз снижают выработку витамина Д - самого незаменимого витамина для метаболизма в организме. Всё это даёт "эффект" - преждевременное увядание организма.

Существует ли ген долголетия?

- Нельзя назвать один ген, который гарантирует долгожительство. Есть гены, которые так или иначе участвуют в этом. Это может быть ген, защищающий от старения ДНК. Есть гены, которые помогают в том, чтобы дольше работал метаболизм. Есть гены, чтобы работали дальше кости. В каждой клетке у нас есть ядро. В ядре находится программное обеспечение и по этой программе клетка выполняет свою задачу, синтезирует то, что необходимо. Иными словами, есть набор генов, которые способствует тому, чтобы человек жил дольше.

За счёт чего много долгожителей на Кавказе, в Японии и Китае?

- В Японии люди помешаны на профилактике. У них на законодательном уровне идёт скрининг, часто болезни они выявляют на ранней стадии. Например, после 40 лет работодатель не примет на работу, если человек не прошел колоноскопию. Второй момент связан с их питанием. Оно сбалансировано: немного клетчатки, немного мяса, немного углеводов. Сейчас, возможно, с приходом европейской культуры это изменилось, но природно это остается. То же самое в Китае. У них, как и у японцев, сбалансированная диета. Плюс, это здоровый образ жизни, они всегда в подвижном состоянии. На зарядки в парке выходят толпами. У жителей Кавказа отыгрывает и питание с большим количеством клетчатки, и менталитет. Там старики не чувствуют себя брошенными, а это также влияет на долгожительство.

Насколько важно знать о здоровье предков?

- Генетика касается каждого организма и родовой ветки каждого человека. Мы много получаем от своих родных, и знания дают нам преимущество. Мы узнаем слабое место и либо оберегаем его, либо не нагружаем. Приведу пример из практики. Младенец плачет без остановки, видимых причин нет, что происходит, понять не могут. Решили проверить генетику, есть ли у ребёнка какая-то непереносимость. Оказалась, что в семье непереносимость лактозы. Мама малыша перестала пить коровье молоко, девочка перестала плакать. Если бы мы не знали, что в семье есть такая проблема, никто бы об этом и не подумал.

Не нарушает ли искусственная коррекция естественную эволюцию?

- Эволюционно нам необходимо подстроиться по среду. Для этого природа дала нам много защитных функций. Если тысячи лет назад нам важно было убежать от саблезубых тигров, то сейчас это огромное количество информации, которую надо переработать. Соответственно, в данной популяции, более успешными будут те, у кого генетически заложена эмоциональная устойчивость и хорошая работа нейромедиаторов в мозге. Природа всегда экспериментирует. Изменилась среда, и разными способами природа будет делать необходимое количество того, кого ей надо для этой среды.

Частью эволюции изменения могут стать, если мутация произошла на уровне ДНК, и мы передадим это нашим детям. Всё, что мы получаем в организм в моменте, на гене не отражается. Если мы выпили витаминку, на ген это не повлияет. Сейчас найти нужную витаминку, это как найти палку, которая достанет большого мамонта. Это те условия, которые в данный момент предлагает эволюционный этап, и к нему нужно адаптироваться.

Генетические тесты

- За рубежом это уже очень распространено и есть даже в медицинских рекомендациях. Человек приходит, у него проблемы с сердцем, у него сразу берут панель на 20-30 генов. Определенные мутации могут стать рекомендацией к операции.

Превентивные врачи работают в рутинной практике. Смотрят гены прицельно, которые в клинических испытаниях показали свою информативность. Я на такую панель смотрю и понимаю, на что обратить внимание, чего опасаться.

Когда речь идет о маленьких панелях, которые разрабатываются в разных лабораториях по всему миру, это не так дорого, как принято считать. Дорого - это исследование всего генома, что чаще используется, когда мы ищем какие-то генетические заболевания. Но есть сферы, в которых генетика ещё не информативна, например, психиатрическая. Там ещё не всё изучено.

Можно ли постареть в одну ночь?

- У нас есть два пика старения, после которых определяется, как пройдёт наша вторая половина жизни. Первый - это 40 лет, когда могут резко проявиться внешние признаки старения. Второе - 65 лет. Антивозрастная медицина сегодня настроена на то, чтобы эти два пика человек прошел благополучно.

Старение - это долгий процесс. В одну ночь можно поседеть, если испытать жуткий стресс. Если нет кризисных ситуаций, угрожающих жизни, не приходится бежать, голодать и прочее, то постареть в одну ночь маловероятно.

Мы можем в один день на фоне стресса выглядеть хуже. Есть, кстати, прямая взаимосвязь между лицом и головным мозгом, доказанная исследованиями. Человек в 60-70 лет может выглядеть молодо, деятельно, его лицо ясное. А бывает в более молодом по паспорту возрасте - лицо изможденное, глаза потухшие. Так вот, исследования показали, что у таких людей в головном мозге наросли нейровоспаления. И произошло это не за одну ночь.

Разница старения у мужчин и женщин

- В гормональном фоне. У женщин много завязано на менопаузу. С возрастом гормоны перестают защищать, на фоне этого быстрее нарастают окислительные процессы, в организме идёт резкая перемена, и во внешности, соответственно. Для мужчины характерно снижение тестостерона, который точно так же защищает организм, но перемены не такие быстрые. Мужчина может обеспечить свою репродуктивную функцию и в 50-60 лет, а значит долго внешне не стареть.

Рождение детей продляет молодость женщины?

- Беременность - это износ организма. Женщина кормит ребенка своим телом, все микроэлементы он получает из мамы. При дефицитах микроэлементов у мамы в организме - у ребёнка будут отклонения. Соответственно, организм матери будет отдавать все питательные вещества, чтобы построить целый организм. Плюс большая нагрузка и давление на тазовое дно. Когда женщина рожает, у неё потуги, будто она гору сдвинула, кто бы на это согласился второй раз? Тут позаботилась природа. Когда женщине приносят ребёнка после родов, следующей волной идёт выброс окситоцина - гормона нежности. Плюс, детки важны с точки зрения генетики. Главная цель организма - это увеличение количества копий своих генов. Нам надо защищать малыша, чтобы наш детёныш занял нужное место в стае и всё остальное. Поэтому психологически рождение детей может продлить молодость и жизнь.

Выбор партнёра для создания семьи по генетическому анализу

- Генетика пересекается очень сильно с этической частью. Мы не можем просчитать всё в этой жизни. Это имеет смысл, если профилактировать генетические заболевания и минимизировать риски. С этической точки зрения каждый из нас имеет право выбора. Сказать человеку, не любите друг друга, потому что вы генетически не подходите друг другу, нельзя. Сегодня технологии и медицина могут многое. Я знаю историю про мужчину, у которого была гемофилия. Это заболевание, которое передаётся мальчикам в семье. С помощью ЭКО врачи смогли помочь паре, у них родился здоровый мальчик.

Сейчас спектр панелей генетического исследования широкий. Как яркий пример, это гены, отвечающие за нарушение свертываемости крови. Например, женщина не может забеременеть и выносить ребенка. У меня в работе есть такая пациентка. У неё было два выкидыша. Анализы по крови показали норму. Но когда сделали генетическое тестирование, у неё обнаружился ряд мутации, связанный с тромбообразованием. Зародыш попросту не мог прикрепиться к матке. Зная это, мы назначили правильное ведение беременности, и сейчас у неё два ребёнка.

Есть мнение, что восприятие вкуса кинзы заложено на генном уровне. И по восприятию этого продукта можно найти себе пару. Так ли это?

- Не знаю исследований про кинзу. Но могу предположить, почему это может быть правдой. Например, человек чувствителен к горечи, это генетически заложено. Горечь часто связана с ядовитыми токсическими веществами и в природе тот, кто четко чувствовал эти вкусы, быстрее понимал, что это ядовитое растение и не ел его. Поэтому с кинзой может быть такое. Если оба любят кинзу, значит у обоих снижена чувствительность, и наоборот, оба не могут переносить горькие вкусы, потому что оба чувствительны к токсичным веществам. Потомство усилит эту особенность.

Кинза, кстати, улучшает пищеварение, укрепляет кости, уменьшает отёки, выводит токсины, понижает давление и борется с аллергией. Зелёный помощник в сохранении молодости.

Генетика и зависимости

- Когда я училась в институте, нам рассказывали интересный факт. Есть две страны, где перед вступлением в парламент или на серьёзную руководящую должность кандидаты проходят генетическое тестирование на зависимости. Там смотрят определенный белок. Если у человека есть зависимость к видеоиграм, он может переключиться на зависимость от женщин или от наркотиков. И там нормальная практика попросить, чтобы человек прошёл тест.

В этом отношении интересен ген, который отвечает за переедание, желание есть без остановки, зависимость от еды. Он редко встречается в азиатской популяции и часто в европейской. У таких людей сигнал о насыщении до рецептора доходит позже. Возникает состояние, когда поел, а хочется ещё. Таким людям после еды надо просто подождать 30 минут и с большой вероятностью чувство голода пройдет. Мы, генетики, ищем какие-то такие индивидуальные пути, которые помогут человеку меньше есть, создаем индивидуальную диету под особенности его метаболизма.

Влияние алкоголя и сигарет на старение

- Это вещи, которые сильно влияют на наш гомеостаз и метаболизм. Если после алкогольной вечеринки мы легко отходим, значит - организм быстро вернул метаболизм к своему среднему значению. Алкоголь является стимулятором, он вытесняет из клеток головного мозга липид, который строит мембрану. Он забирает из клеток это необходимое вещество. Плюс, он сам по себе токсичный.

Никотин - равно инсульт и инфаркт. Курение приводит к тому, что образуются атеросклеротические бляшки в сосудах, которые потом формируют тромбы. Если зайти в инсультное отделение и попросить поднять руки, кто курил много лет, там поднимут 50% людей и больше. Курение оказывает чрезмерно разрушительное воздействие на клетки, отсюда и внешнее старение, и общее старение организма внутри. Идёт большая нагрузка плюсом к ежедневному ритму жизни.

Здоровый дух - гарантия здорового тела?

- Я всегда прошу людей представить, как они едят лимон. Для нашего мозга нет разницы между реальностью и фантазией. Когда мы придумываем историю про то, как все может трагически сложиться, прокручиваем это, наш мозг объективно воспринимает это как проблему. Надпочечниками вырабатываться гормоны стресса, начинает чаще биться сердце, повышается давление. И это все то, что мы придумали, по сути, как лимон. Если мы один день, второй, третий об этом думаем, происходит нагнетание. И как у зебры со львом, о которых я говорила выше: выключается репродуктивная система, повышается сахар, повышается давление, кортизол и так далее.

Болезнь Альцгеймера - болезнь старости?

- В лаборатории я реализовывала научно-исследовательский грант, в ходе которого был создан генетический тест, показывающий развивается ли в у человека деменция, есть ли воспалительный процесс в мозге. Это позволяет бороться с болезнью Альцгеймера на ранней стадии всеми возможными способами. Сейчас вся ситуация с нейродегенерацией пересматривается. Специалисты смотрят комплекс генов, которые показывают риски развития болезни. Если у человека есть мутации, мы профилактируем болезнь. Если это было в роду, тем более. Смотрим другие гены, например, фактор роста нейрона, фактор нейровоспаления, чтобы понимать, насколько человек к этому предрасположен. Альцгеймер - болезнь старости, можно так сказать, потому что мы приходим к деменции раньше или позже, в большей или меньшей степени.

Как замедлить процесс старения?

- Что такое молодость? Это адаптивность, гибкость тела и разума, подвижность суставов и выносливость. Корректируя эти состояния, можно замедлять процесс старения. Вообще основная забота антивозрастной медицины в том, чтобы максимально продлить период активности. Мы не можем полностью предотвратить эти процессы, но можем их отсрочить до какого-то момента. Понятно, что это не будет возвращение к базовым настройкам 20 лет, но вернуть ощущение включенности в жизнь можно.

Отклонения от нормы в организме можно увидеть по анализам. По ним же можно ориентироваться при компенсации микроэлементов. Здоровый образ жизни - это золотая середина. Нормированный сон, психологическая стабильность, отсутствие вредных привычек, адекватная физическая нагрузка и адекватное питание. Важно снизить количество всех стимуляторов, потому что это дофамин, который в переизбытке также вреден как и в недостатке. Все привычки должны формироваться постепенно, чтобы в мозгу проросли новые нейронные связи.

И, конечно, важно научиться отдыхать правильно. У многих принято на выходных пойти с друзьями, выпить и полночи не спать. Эмоционально разрядились, а организму важно было просто отлежаться. В идеале после скоростной и нагруженной недели важно устраивать себе день тишины и покоя. День-чудень для себя.

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