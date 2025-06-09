Почему нельзя спать при включенном вентиляторе в жару

С наступлением жаркой погоды многие используют вентиляторы, однако врач предупредил, что спать с включённым устройством всю ночь опасно для здоровья. Эксперт в области здравоохранения Нахид Али объяснил, что работающий вентилятор может вызвать сухость в носовых пазухах и горле, а также спровоцировать мышечное напряжение и аллергические реакции. По его словам, постоянный поток воздуха поднимает пыль, что особенно вредно для астматиков и людей с аллергией.

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Чтобы снизить риски, врач рекомендует устанавливать таймер на 90 минут, не направлять поток воздуха прямо на кровать, пить воду для увлажнения горла. Также нужно чаще стирать постельное бельё.

Для тех, кто хочет обойтись без вентилятора, консультант по сну Линдси Браунинг предложила необычные, но эффективные методы.