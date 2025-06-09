Как защититься от рака после 40 лет

Исследования показывают, что заболеваемость раком с возрастом неуклонно растёт. Поэтому включение здоровых привычек в образ жизни - это необходимость.

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К 40 годам нужно выработать привычку ежедневно двигаться. Важно сочетать при этом две формы упражнений: кардио и силовые тренировки.

Кристофер Р. Когл, доктор медицины, сертифицированный онколог, член совета директоров Complement 1 и профессор кафедры гематологии/онкологии Флоридского университета, советует к 40 годам перейти на структурированную ежедневную физическую активность. Она должна объединять аэробные и силовые упражнения. Это может быть также 30 минут ходьбы большинство дней в неделю. Специалисты связывают регулярную физическую активность с более низкой заболеваемостью несколькими видами онкологии. Они включают рак молочной железы, колоректальный, эндометриальный рак и рак простаты.

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Также доктор Когл рекомендует придерживаться растительной диеты, включающей много омега-3 жирных кислот, клетчатки, антиоксидантов, полифенолов. Ограничьте потребление алкоголя и убедитесь, что вы получаете полноценный ночной отдых.

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