Имбирь: польза и вред для организма

Зимняя пряность облегчает симптомы простудных заболеваний.

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«Имбирь — не просто ароматная специя, придающая блюдам характерный пикантный вкус. Это растение, которое веками использовалось как в кулинарных, так и в медицинских целях. Корень продукта, обладающий жгучим вкусом и насыщенным ароматом, стал неотъемлемой частью кухонь многих народов мира, особенно азиатских стран», — Ксения Уваровская, семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).

Популярность имбиря объясняется его уникальными свойствами. Он используется в качестве приправы к мясу, рыбе, овощам, а также добавляется в выпечку и напитки. Но, помимо гастрономической ценности, имбирю приписывают множество лечебных свойств, начиная с улучшения пищеварения до укрепления иммунной системы.

Состав имбиря

Корень имбиря является ценным источником витаминов и микроэлементов, причём их концентрация увеличивается при высушивании (в 100 г продукта).

Цинк – 33% суточной нормы (3,64 мг). Необходим для заживления ран, иммунного ответа, репарации ДНК и нормального деления клеток.

– 33% суточной нормы (3,64 мг). Необходим для заживления ран, иммунного ответа, репарации ДНК и нормального деления клеток. Медь – 53% суточной нормы (0,48 мг на 100 г). Необходима для нормального метаболизма железа, синтеза коллагена и эластина.

– 53% суточной нормы (0,48 мг на 100 г). Необходима для нормального метаболизма железа, синтеза коллагена и эластина. Селен – суточная норма (около 55,8 мкг). Регулирует гормональный баланс щитовидной железы, участвует в синтезе ДНК и защите от вирусов.

– суточная норма (около 55,8 мкг). Регулирует гормональный баланс щитовидной железы, участвует в синтезе ДНК и защите от вирусов. Железо – содержится двойная суточная норма (19,8 мг). Участвует в транспортировке кислорода (в составе гемоглобина и миоглобина), входит в состав дыхательных ферментов митохондрий.

– содержится двойная суточная норма (19,8 мг). Участвует в транспортировке кислорода (в составе гемоглобина и миоглобина), входит в состав дыхательных ферментов митохондрий. Витамин В6 – 48% суточной нормы (около 0,63 мг пиридоксина). Ключевой кофактор аминокислотного обмена, участвует в синтезе нейромедиаторов (серотонина, дофамина, ГАМК), гемоглобина и антител.

– 48% суточной нормы (около 0,63 мг пиридоксина). Ключевой кофактор аминокислотного обмена, участвует в синтезе нейромедиаторов (серотонина, дофамина, ГАМК), гемоглобина и антител. Витамин В3 – 60% суточной нормы (около 9,62 мг ниацина). Необходим для нормального функционирования нервной системы, поддержания кожного покрова и регуляции уровня холестерина. Дефицит B3 приводит к пеллагре — тяжёлому метаболическому расстройству.

Cодержание марганца в сухом экстракте имбиря превышает суточную норму почти в 15 раз!

Однако наиболее важными биологически активными компонентами, которые во многом определяют его полезные свойства, являются гингеролы, зингерон, шогаолы, сесквитерпены.

Гингерол является мощным антиоксидантом, и именно он обеспечивает тот самый жгучий вкус и согревающий эффект имбиря. Наиболее активная форма — 6-гингерол, концентрация которого колеблется от 256 до 943 мг на 100 г.

Зингерон обладает противовоспалительным, антидиабетическим, противодиарейным, противомикробным, обезболивающим действиями. Содержание достигает до 9250 мг на 100 г (9,25% массы).

Шогаол – это компонент эфирного масла имбиря, обладает противовоспалительными, антидиабетическими и противоопухолевыми свойствами. Концентрация 6-шогаола варьирует от 16 до 749 мг, увеличиваясь при термической обработке.

Зингиберены и сесквитерпены – благодаря им чувствуется характерный имбирный запах, а также обеспечивается антипаразитарный эффект. Количество не превышает 1 г на 100 г сырья.

Польза имбиря

Для пищеварительной системы

Употребление корня имбиря стимулирует выработку слюны. Фенолы в его составе способствуют выделению желудочного сока, а фермент протеиназа, которая содержится в свежем растении, помогает усваивать белок.

Гингерол препятствует росту Helicobacter Pylori, её прикреплению к слизистой желудка, а также предупреждает язву толстого кишечника и способствует её заживлению.

Кроме того, имбирь улучшает моторику кишечника и помогает при тошноте. Его часто используют для облегчения симптомов укачивания, токсикоза во время беременности и даже тошноты во время химиотерапии.

Поддержка иммунной системы

Свойства имбиря издавна использовались для облегчения симптомов простудных заболеваний, таких как снижение жара и кашля, уменьшение воспаления дыхательных путей. Защитное действие при респираторных заболеваниях оказывают биокомпоненты имбиря гингерол, шогаол, цитрал и эвкалиптол.

Противовоспалительный эффект

Противовоспалительные свойства компонентов имбиря подтверждены научными исследованиями. Имбирь эффективен при хроническом воспалении, поскольку подавляет выработку простагландинов, что практически приравнивает его к действию нестероидных противовоспалительных препаратов.

Противовоспалительная активность имбиря используется в комплексном лечении остеоартритов, снижая воспаление в костной ткани и суставах.

В косметологии

Антиоксидантные и антибактериальные свойства имбиря делают его полезным для ухода за кожей. Маски и лосьоны с экстрактом имбиря могут улучшить цвет лица, уменьшить воспаления.

Кроме того, гингерол улучшает циркуляцию крови, поэтому экстракт имбиря можно встретить в средствах по уходу за волосами (в шампунях, бальзамах, масках, лосьонах).

Вред имбиря

Несмотря на полезные свойства имбиря, употреблять его стоит в меру. Прежде всего из-за высокой вероятности аллергических реакций, которые могут проявляться в виде зуда, сыпи или отёков.

«Имбирь действительно обладает выраженной биологической активностью. Помимо влияния на свёртываемость крови, он может усиливать действие гипотензивных препаратов и гипогликемических средств. Людям с нестабильным артериальным давлением или сахарным диабетом важно тщательно контролировать своё состояние при регулярном употреблении имбиря. В целом приём любых концентрированных продуктов растительного происхождения, особенно в виде экстрактов или порошка, лучше обсуждать со своим терапевтом», — Олег Мелешенко, главный врач городской поликлиники №5 г. Костаная, эпидемиолог в МЦ «Жемчужина».

Также при хронических заболеваниях желудка и кишечника (гастрит, язва) включать в рацион имбирь стоит после консультации со специалистом, поскольку его приём может спровоцировать обострение.

Особенно осторожными нужно быть при совместном употреблении имбиря с некоторыми лекарственными препаратами. Его нежелательно употреблять в сочетании со средствами для разжижения крови, поскольку имбирь также способствует уменьшению её вязкости.

Не рекомендуется сочетать имбирь и препараты, понижающие уровень сахара. Кроме того, есть сведения, что продукт снижает артериальное давление. Это нужно учитывать при приёме антигипертензивных препаратов.

При беременности и кормлении тоже стоит проконсультироваться со специалистом.

Рекомендации по употреблению имбиря

Взрослым можно употреблять до 4 г свежего имбиря (примерно одна чайная ложка), а в виде порошка – до половины чайной ложки в сутки.

Имбирь часто используется в составе чая, отваров и настоев, сухих специй или в маринованном виде. Сочетания с некоторыми продуктами способны ещё больше усилить его свойства:

имбирь + кофе – взаимное усиление антиоксидантных свойств;

имбирь + корица, кардамон, шафран – усиливается эффект по снижению уровня холестерина.

При умеренном употреблении с учётом индивидуальных особенностей имбирь станет отличным дополнением к полноценному рациону и средством поддержания хорошего самочувствия.

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