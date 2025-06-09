Дерматолог перечислил главные правила здорового загара

Мы все любим загорать, инстинктивно стараемся побольше побыть на солнышке. Однако если не соблюдать меру, загорать неправильно, то можно серьезно навредить здоровью. О главных правилах здорового загара "Российской газете" рассказала врач-дерматолог, косметолог Зарема Омарова.

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«Солнечные ванны - это приятный отдых и способ повысить настроение. Под воздействием ультрафиолета в организме вырабатывается серотонин, так называемый "гормон счастья", который улучшает эмоциональное состояние. Однако солнце может быть коварным: без должной защиты оно способно нанести серьезный вред здоровью и внешности», — предупреждает доктор Омарова.

Недостаточная защита от ультрафиолета может привести к ожогам в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - к преждевременному старению кожи (фотостарению), нарушениям клеточных процессов и даже раку кожи.

Что происходит с кожей при избытке солнечного света?

Солнечное излучение запускает образование в коже свободных радикалов - активных форм кислорода, повреждающих ДНК клеток. Это нарушает выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а уже существующие волокна подвергаются фрагментации. Проще говоря - разрушаются. Одним из ярких признаков фотостарения является эластоз - разрушение структуры эластиновых волокон.

Кто в группе риска?

Наибольшую уязвимость к фотостарению демонстрируют обладатели светлого фототипа кожи. Однако ключевым фактором остается уровень собственных защитных ресурсов организма - антиоксидантного потенциала, который можно и нужно поддерживать.

Как защититься?

К защите кожи от разрушительного действия солнца нужно подходить комплексно.

В первую очередь важно использовать солнцезащитные средства. Хотя многие этим пренебрегают - и это большая ошибка.

Вот самые важные правила:

Используйте средства широкого спектра действия (UVA/UVB) с SPF не ниже 50.

Крем наносите за 15-20 минут до выхода на улицу.

Обновляйте защиту каждые 90 минут, а также после купания или активного потоотделения.

Перед повторным нанесением крема желательно смыть или снять салфеткой остатки предыдущего слоя.

Под солнцезащитный крем наносите сыворотку с антиоксидантами, она усилит защиту и нейтрализует свободные радикалы.

Не менее важно увлажнение кожи. Для этого используйте легкие флюидные текстуры вместо плотных кремов. Перед SPF-кремом нанесите мист или спрей-тоник - он подготовит кожу и усилит увлажнение.

А вот к применению термальной воды под активным солнцем нужно отнестись с осторожностью, капли могут усилить испарение влаги, усиливая сухость кожи.

Что делать после пляжа?

После нахождения на солнце кожа также нуждается в особом уходе. Для восстановления кожи используйте средства с увлажняющим и успокаивающим эффектом: с пантенолом, алоэ вера, бета-глюканом. Минимизируйте использование декоративной косметики: плотные тональные основы могут забивать поры, провоцируя воспаления.

Особое внимание уделите коже губ, она не имеет полноценного защитного рогового слоя, поэтому легко обгорает и теряет влагу. Для губ используйте бальзам с SPF днем и восстанавливающее средство с трипептидом-29 на ночь.

В период солнечной активности в заботе нуждаются глаза и волосы. Глаза защищайте солнцезащитными очками с качественными УФ-фильтрами. На волосы наносите специальные спреи с УФ-фильтрами и носите головные уборы.

Обезвоживание - скрытый враг кожи. Пейте 1,5-2 литра воды в день небольшими порциями. Это поддержит межклеточную жидкость, необходимую для нормальной работы фибробластов - клеток, отвечающих за выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. При дефиците влаги кожа становится сухой, тусклой, теряет упругость и становится более восприимчивой к солнцу.

В жару изменений требует и диета. Полезно добавить в рацион помидоры, они богаты ликопином и витамином С, морковь, батат, шпинат - источник каротиноидов, защищающих от свободных радикалов, рыбу - она содержит омега-3 жирные кислоты и астаксантин, поддерживающие защитные функции кожи, а также натуральные йогурты, способствующие улучшению микрофлоры кишечника, что напрямую влияет на состояние кожи.