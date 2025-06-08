С начала года число участников «Активного долголетия» выросло

За 5 месяцев число участников программ "Активное долголетие" увеличилось на 400 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводятся на сайте правительства России.

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Вице-премьер обратила внимание, что в рамках этой программы люди старшего возраста получают новые знания, занимаются спортом, творчеством, путешествуют. Всего благодаря ей активно проводят время уже 12,6 млн пенсионеров.

По словам Голиковой, в стране также формируется индустрия социальной помощи. Сегодня социальные услуги гражданам оказывают более 6,5 тысячи организаций социального обслуживания. В прошлом году такие услуги получили 9,3 млн человек, что на 900 тысяч больше, чем годом ранее.