В чем опасность диеты в жару

Летний период часто побуждает людей стремиться к идеальной фигуре. Однако, как утверждает Лариса Полякова, сидеть на диете в жару не рекомендуется.

Врач утверждает, что в это время организму необходимо сбалансированное питание, а строгие диеты могут привести к обезвоживанию, что особенно опасно в условиях высокой температуры. Она также подчеркивает, что даже при снижении аппетита важно не пропускать приемы пищи, чтобы избежать падения уровня сахара в крови.

По словам Поляковой, в жару можно похудеть и без строгих ограничений. Высокие температуры снижают аппетит, а фрукты и овощи, которые мы употребляем в большом количестве, помогают уменьшить калорийность рациона. Однако потеря веса в жару часто связана с потерей жидкости, а не со сжиганием жира, поэтому прежний вес может быстро вернуться.

Специалист рекомендует «смещенный» режим питания, когда основные приемы пищи происходят в более прохладное время суток. Например, завтрак лучше всего проводить до 7 утра, обед – в 11.00–11.30, а ужин – в 18.00. Также можно устраивать разгрузочные дни на фруктах и овощах.

Не менее важным является соблюдение питьевого режима. Диетолог рекомендует пить воду небольшими порциями и выбирать минеральные напитки, так как они помогают восполнить потерю натрия и калия с потом. Сладкие напитки, по ее словам, не утоляют жажду и могут вызывать резкие колебания уровня сахара в крови.

Врач-диетолог предостерегает от чрезмерного употребления черного кофе в жару, так как он может усугубить жажду, вымывая из организма важные кальций и микроэлементы. А вот зеленый и черный чай, а также айран прекрасно утоляют жажду. Существует даже древний совет от жителей жарких стран – пить горячий чай. Горячие напитки обладают высокой теплоемкостью, что способствует усиленному потоотделению и более быстрому охлаждению организма.

Подробнее читайте в материале «МК в Волгограде».