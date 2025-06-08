Как снизить риск кишечных инфекций в летний период

В летний период наиболее часто распространяются кишечные инфекции. Чтобы снизить риск заражения, важно соблюдать правила личной гигиены. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

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Для профилактики следует мыть руки после посещения общественных мест и туалета, а также перед готовкой и приемом пищи. Нужно пить только кипяченую или бутилированную воду, отказаться от использования льда неизвестного происхождения для напитков, следить за сроком годности еды, не оставлять готовую еду при комнатной температуре более чем на два часа. Важно содержать кухню в чистоте, тщательно промывать овощи, зелень и фрукты.

Кроме того, необходимо купаться только в отведенных для этого водоемах и не допускать попадания воды в рот.