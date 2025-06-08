Какие внешние признаки указывают на болезни сердца

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян назвал внешние признаки, указывающие на болезни сердца.

По его словам, речь прежде всего идёт об интенсивной синюшной окраске губ, лица, шеи, рук и ног, передаёт NEWS.ru.

«Бледность кожных покровов является проявлением разных сердечных проблем, но все их объединяет нарушение насыщения кислородом крови либо проблемы периферического кровотока, – объяснил специалист. – Иногда ещё бывает желтушность, признак поражения печени, также связанный с заболеванием сердца»

Следует обращать внимание, добавил Шехян, и на мешки под глазами, увеличенный живот, отёки нижних конечностей, которые начинаются от голеней и стоп и могут подниматься выше. Как правило, они увеличиваются к ночи и почти исчезают к утру.

«Часто внешний признак сердечного заболевания – одышка. Она появляется вначале при значительной физической нагрузке, затем при небольшой (достаточно шнурки завязать), а затем и в состоянии покоя», – резюмировал кардиолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев назвал возможные симптомы аневризмы.