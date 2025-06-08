Топ-5 продуктов, которые чаще всего приводят к сильным отравлениям

Гастроэнтеролог Лопатин: чаще всего россияне травятся сырой рыбой. При покупке какого-нибудь готового блюда в кулинарии или любимых продуктов мы обычно меньше всего ожидаем получить отравление. Врач Лопатин рассказал, что чаще всего провоцирует такой неприятный «бонус». Рейтинг самых опасных продуктов — в нашем материале.

Сырая рыба, кондитерские изделия и другие продукты лидируют в списке причин пищевых отравлений в России. Особенно острой проблема отравлений становится в жару. Гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин решил напомнить, какие блюда требуют особой осторожности и как избежать неприятных последствий.

Продукты, которые часто вызывают отравление

1. Сырая рыба

По словам врача, чаще всего россияне травятся блюдами из сырой рыбы: суши, сашими, тартарами, хе и другими. В них могут содержаться:

кишечная палочка;

стафилококк;

листерии;

паразиты (например, нематоды, вызывающие анизакидоз — вид гельминтоза).

Уйти из ресторана с личинками «сельдяных червей» в желудке не так уж сложно.

Особенно опасны тунец, скумбрия и сельдь: при неправильном хранении в них накапливается гистамин, провоцирующий симптомы, похожие на аллергию, — от сыпи до рвоты.

2. Молочные продукты

Творог, йогурты и сметана, оставленные вне холодильника, — рассадник сальмонеллы, листерий и бруцелл. Даже пастеризованное молоко небезопасно: некоторые бактерии, например, Clostridium, выживают после обработки и активизируются в тепле.

3. Торты и пирожные

Кремовые десерты с сырыми яйцами или молочными начинками — частые источники сальмонеллёза и стафилококка. Лопатин советует покупать их только в проверенных местах и хранить строго в холодильнике.

4. Еда из доставки

Полуфабрикаты и готовые блюда могут содержать:

ботулотоксин;

кишечную палочку;

клостридии.

Они могут появиться в блюдах из-за неправильных условий приготовления и транспортировки.

5. Салаты с майонезом

Оливье и «шуба» портятся быстрее всего: бактерии в них размножаются за несколько часов даже в холодильнике. Токсины не меняют вкус еды, поэтому опасность не всегда очевидна.

Как распознать отравление

Инфекционист Елена Корвякова пояснила «Газете.Ru», что симптомы отравления обычно стандартны: тошнота, рвота, диарея. Исключение — ботулизм. При нём появляются также двоение в глазах, мышечная слабость. В такой ситуации требуется срочная госпитализация.

Что делать при отравлении

1. Промыть желудок, принять сорбенты.

2. При температуре или крови в стуле — обратиться к врачу.

3. Не лечиться алкоголем — он усугубляет обезвоживание.

Профилактика: следите за сроками годности, храните еду в холоде и избегайте уличной пищи с майонезом.

Как отмечает терапевт Сергей Исковских, риск отравления зависит как от продукта, так и от иммунитета и даже кислотности желудка.

Ранее депутат Леонов рассказывал, что отравление могут вызвать не только продукты, но и средства, которые используются для приготовления — даже самые неочевидные, например, жидкость для розжига. Подробнее об этом можно узнать здесь.