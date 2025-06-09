Миля безумия: чем опасны соревнования с алкоголем

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какими последствиями для здоровья грозят спортивные соревнования с алкоголем.

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Одно из самых популярных соревнований с алкоголем – забег "Пивная миля", который появился в Канаде в 1989 году. Его смысл заключается в том, что участники должны пробежать одну милю (1 609 метров), выпивая по пути несколько банок пенного объемом 0,35 литра и крепостью не менее 5%. Причем если сначала от мужчин требовали выпивать 4 банки алкоголя, а от женщин – 3, то со временем всех "уравняли" до 4.

Такая нагрузка для организма оказывается слишком большой, поэтому участников вырывает. Однако за каждую "вышедшую" банку пива участникам приходится бежать дополнительный 400-метровый круг.

Как несложно догадаться, дурной пример заразителен. Поэтому неудивительно, что локальное состязание со временем приобрело мировой масштаб! Этот губительный для здоровья бизнес-проект с удовольствием поддержали пивные компании. Начались международные состязания: с командными рейтингами, национальными рекордами и даже контрактами для "спортсменов".

К сожалению, соревнования добрались и до нашей страны. Подобные забеги в начале лета прошли в Краснодарском крае и в Подмосковье. При этом участники не отрицают того, что задумывались об опасности такого пенного "допинга". По данным СМИ, атлетам из Московской области медицинская помощь чудом не понадобилась. Однако организаторы перестраховались, разрешив участвовать в забеге только тем, у кого есть медицинская справка о здоровье. Относительно кубанских бегунов – информация об их самочувствии пока не афишируется. Все это напоминает своеобразную игру с огнем. Чем она опасна, давайте разбираться.

Главный вопрос состоит в том, насколько эти соревнования вообще имеют отношение к спорту, по крайней мере так заявляют их организаторы. И не менее важный момент – зачем все-таки нужны такие забеги?

Что касается спортивной составляющей, то ее здесь нет. Единственное, что объединяет пивных "спортсменов" с настоящими, – это наличие специальной экипировки и стартовых номеров. Относительно здоровья все тоже достаточно просто: любой алкогольный напиток опасен из-за содержания в нем этилового спирта. Он является токсином, разрушающим клетки печени (гепатоциты).

Причем абсолютно очевидно, что употребление почти полутора литров алкоголя за такой короткий промежуток времени (среднее время прохождения дистанции – 7–8 минут, а мировой рекорд составляет примерно 4,5 минуты) – это колоссальная нагрузка. Во-первых, на пищеварительную систему, из-за чего людей и рвет. Во-вторых, на сердечно-сосудистую. То есть организм испытывает тройную перегрузку: алкоголь, большой объем жидкости/калорий и физическая нагрузка. Для людей, особенно с проблемами со стороны сердца и сосудов, такие забеги вообще могут закончиться развитием острых состояний.

Другими словами, придуманное развлечения ради абсолютно не является примером для подражания. Особенно когда бег, самый массовый и доступный вид двигательной активности, сделали составляющей употребления алкоголя. Да, есть люди, которые возразят, что пиво часто употребляют спортсмены после прохождения марафона, и это действительно так. Но важно заметить, что это делают строго после бега и в незначительном количестве. Более того, как правило, спортсмены отдают предпочтение безалкогольному пиву.

Помните, что любая физическая нагрузка уже является стрессом. Его задача – запустить механизмы адаптации, которые помогут развитию тех или иных качеств: выносливости, силы, скорости. Поэтому алкоголь в таком случае вообще неуместен, так как может нанести серьезный вред здоровью.