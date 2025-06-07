Диетолог объяснил, почему вам нужно отказаться от кетчупа

Диетолог Наталья Павлюк рассказала о последствиях употребления кетчупа.

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«В кетчуп, как в обработанный продукт, добавляют сахар, масло, соль. Также туда кладут усилители вкуса, ароматизаторы, что наиболее вредно», — предупредила Павлюк.

По ее словам, при покупке этого соуса следует смотреть на наличие в составе консервантов: именно они портят центры голода и насыщения, приводят к набору веса и срыву регуляции.

Так, например, человек может ощущать больше голода и отвращение к обычной еде, поскольку та после усилителей вкуса будет казаться невкусной. Она посоветовала отдавать предпочтение простым кетчупам, а лучше — готовить томатную пасту самостоятельно, сообщают Известия.

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