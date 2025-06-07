Трихолог предупредил об опасности нового тренда на мытье волос капсулами

В социальных сетях набрал популярность очередной безумный тренд. Девушки моют волосы содержимым из капсул для стирки: его втирают в кожу головы «для пышности и шелковистости». Чем опасен этот тренд и почему стоит выбирать традиционные средства для мытья волос, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, трихолога, доктора медицинских наук Юлии Галлямовой.

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Она объяснила, что вещества, которые входят в состав капсул для стирки, не предназначены для человеческой кожи.

«Поэтому первое, что мы увидим от применения такого "чудо-средства", — аллергическая реакция. А при регулярном применении — нарушение защиты кожи головы, которое может повлечь множество неприятных последствий», — предупредила врач.

По ее словам, применение таких капсул для мытья волос может привести к смыванию водно-липидной мантии — защиты нашей кожи.

«В результате начинается пересушивание стержня волоса. В итоге, помимо аллергической реакции, можно заполучить и вирусные инфекции», — предупредила Галлямова.

Кроме того, теряются блеск и красота волос, потому что интенсивное вымывание липидной прослойки ведет к их пересушиванию и обламыванию, добавила трихолог:

«Блеск волос, а также их защиту от повреждений и воздействия окружающей среды обеспечивает кутикула — внешний слой из мельчайших чешуек. Соответственно, ее разрушение приводит к потере блеска, ведь солнечному и искусственному свету становится не от чего отражаться».

Для мытья волос лучше приобрести качественное, специально предназначенное для этих целей средство, а не тестировать на себе сомнительные лайфхаки из Сети. Существует множество современных шампуней с разными функциями, не травмирующих волосы и кожу головы, заключила Галлямова.

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