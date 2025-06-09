Клубника: все, что нужно знать об этой ягоде

Клубника — источник клетчатки, витаминов С и B. Свежая ягода хороша в качестве добавки к основному рациону, но людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и склонным к аллергиям клубнику нужно есть с осторожностью. В чем польза и вред клубники для здоровья, сколько ягод можно съедать в день взрослым и детям и в каком виде лакомство будет полезнее всего, читайте на «Ленте.ру».

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Пищевая ценность клубники

Калорийность и БЖУ в 100 граммах клубники:

калории — 36 ккал;

белки — 0,64 грамма;

жиры — 0,22 грамма;

углеводы — 8 граммов.

36 ккал содержится в 100 граммах клубники.

Витамины и минералы в составе клубники:

жирорастворимые витамины — А, Е, К;

бета-каротин;

водорастворимые витамины — С, В1, В2, В3 (РР), В4, В5, В6 и В9;

минералы — кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен, фтор.

Польза клубники

Врач-диетолог Татьяна Филиппова в беседе в «Лентой.ру» отметила, что в клубнике содержится достаточно много витаминов и минералов, которые положительно влияют на работу нервной системы, укрепляют иммунитет и улучшают зрение. Также клубника обладает антиоксидантами, которые замедляют процессы старения.

Нутрициолог Наталья Барсюкова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что содержащийся в ягодах комплекс витаминов группы В как раз поддерживает работу нервной системы, улучшая стрессоустойчивость. Витамины А, Е и К укрепляют волосы, ногти, сетчатку глаза и улучшают состояние кожи. Фруктовые кислоты в составе ягод — распространенный косметический компонент. Поэтому клубника иногда используется как ингредиент в масках для лица.

Кроме того, в составе ягод есть клетчатка, которая улучшает работу кишечника. Еще в клубнике содержится ряд веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая развитие воспалений, раковых опухолей и других патологий.

Клубника для профилактики заболеваний

Барсюкова подчеркнула, что в составе ягод содержится много питательных веществ скорее в смысле их разнообразия, а не дозировки.

«Я к клубнике отношусь немного скептически. Она действительно содержит целый ряд витаминов и минералов, но их дозировка не так велика, чтобы восполнить дефициты или предотвратить авитаминоз», — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

Эксперт подчеркнула, что клубника может стать хорошей добавкой к основному рациону, но есть ее в огромных количествах для профилактики рака, заболеваний желудочно-кишечного тракта или укрепления нервной системы не стоит.

«Информация о том, что в составе ягод есть вещества, которые препятствуют развитию опухолей и, например, укрепляют работу сердца — правдива. Однако их не так много, и я не стала бы утверждать, что клубника — однозначно безвредный продукт», — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

Эксперт добавила, что чрезмерное употребление даже свежих ягод скорее навредит организму.

Вред клубники

В первую очередь клубника — это сильный аллерген. Причем, по словам Натальи Барсюковой, помимо истинной аллергии — когда в организме выделяются антитела — у многих людей может проявляться ложная аллергия на клубнику.

Врач аллерголог-иммунолог Анна Власова в беседе с «Лентой.ру» пояснила, что истинная аллергия на клубнику появляется за счет содержащихся в ягодах молекул, идентичных аллергенам березовой пыльцы. Поэтому у людей, которые в период цветения березы испытывают зуд, отеки, жжение и покалывания в области губ и полости рта, — на клубнику, скорее всего, будет похожая реакция.

«Могут появляться красные пятна вокруг рта и на шее. Также бывают симптомы аллергического риноконъюнктивита — слезотечение, чихание, обильный насморк, отек век. В такой ситуации стоит незамедлительно обратиться к врачу», — Анна Власова, аллерголог-иммунолог, педиатр.

В большинстве случаев клубника вызывает именно ложную аллергию. Она может проявляться если, например, съесть слишком много ягод. По словам Власовой, клубника обладает веществами, провоцирующими выброс гистамина, который и вызывает реакцию в виде высыпаний на коже, зуда и отеков.

«Данная ягода относится к группе продуктов — гистаминолибераторов, также как цитрус или шоколад», — Анна Власова, аллерголог-иммунолог, педиатр.

Можно ли клубнику при диабете

С осторожностью к ягодам стоит отнестись людям с диабетом. Гликемический индекс клубники высокий — 40 единиц, при этом гликемическая нагрузка низкая — всего лишь единица. Поэтому ее даже рекомендуют к употреблению при диабете второго типа. Тем не менее злоупотребление ягодами может привести к повышению уровня сахара в крови.

Как клубника влияет на ЖКТ

Еще один момент, на который советует обратить внимание нутрициолог Наталья Барсюкова, — это набор кислот, содержащийся в ягодах. Они могут повышать кислотность желудка и раздражать слизистую.

Людям, страдающим болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами и язвами клубнику употреблять не стоит.

Слова Барсюковой дополняет врач-гастроэнтеролог, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Парамонов. По его словам, клубника по-разному влияет на желудочно-кишечный тракт. И это влияние не всегда положительное.

С одной стороны, растительные волокна в составе ягод облегчают пищеварение и снижают риск воспалений кишечника. Однако у людей, например, с рефлюксной болезнью клубника, как и любая ягода, может провоцировать изжогу и другие неприятные симптомы.

При этом Парамонов подчеркнул, что клубника сама по себе не способна вызвать гастрит или язву, так как соляная кислота желудка гораздо более агрессивна, чем органические кислоты в составе ягод.

«Наибольший риск плохого самочувствия клубника несет не для желудка, а для тонкой кишки. Дело в том, что она содержит много фруктанов — это разнообразные сахара и многоатомные спирты, которые становятся пищей для бактерий. Если их поступает в организм слишком много, вероятно появление вздутия и диареи», — Алексей Парамонов, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

С какого возраста давать клубнику детям

Поскольку клубника относится к продуктам, вызывающим аллергию, детям ее дают с осторожностью.

Для младенцев в качестве первого прикорма клубника не подходит. Давать ягоду малышам можно с полутора лет. Делать это нужно постепенно, соблюдая ряд правил, отмечает педиатр Анна Власова.

Как ввести клубнику в рацион ребенка:

давать клубнику только после введения основных прикормов;

в идеале употреблять ягоды с собственного огорода;

кормить ребенка клубникой в первой половине дня;

начинать с маленького кусочка и постепенно увеличивать порцию до целой ягоды, детям старше двух-трех лет можно давать до двух-трех ягод в день;

каждый раз оценивать реакцию ребенка на клубнику.

Совет родителям: при термической обработке клубники ее аллергенность снижается.

Сколько клубники можно съедать за день

В среднем взрослому здоровому человеку, не имеющему противопоказаний, можно съедать 250-300 граммов ягод — это примерно 5-6 крупных ягод. Такая порция содержит около 80-100 килокалорий, 16 граммов углеводов, 5-7 граммов клетчатки.

Как отмечает доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова, у мужчин в суточном рационе может быть больше клубники — до 400 граммов, у женщин меньше — до 250 граммов. Детям до трех лет без аллергии можно давать от 50 до 100 граммов ягод. Детям постарше и подросткам в рацион можно добавлять от 100 до 200 граммов клубники.

250-300 граммов клубники можно съедать в день взрослому человеку.

Как выбрать качественную клубнику

Поскольку клубника — это сезонная ягода, употреблять ее лучше летом, в естественный период созревания. По словам Натальи Барсюковой, ягоды, которые появляются на прилавках ранней весной, осенью и зимой не полезны, а скорее даже опасны для организма. В такой клубнике содержится большое количество токсинов из удобрений и ускорителей роста.

«Очевидно, что зимой свежая клубника в супермаркете — привозная. Помимо удобрений, вещества, которыми ягоды обрабатывают уже после сбора для транспортировки, также ничего полезного не несут», — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

По словам эксперта, в идеале нужно есть клубнику со своего огорода или брать ягоды у знакомых дачников. Если такой возможности нет, то, выбирая клубнику на рынке или в магазине, стоит ориентироваться на ряд критериев.

Как выбрать качественную клубнику:

ягоды должны выглядеть натурально, без воскового блеска;

размер ягод в лотке должен быть разным — какие-то ягоды больше, какие-то меньше;

у клубники не должно быть резкого запаха, навязчивого фруктового аромата.

Барсюкова подчеркнула, что, если в упаковке все ягоды как на подбор — одинакового размера и без потертостей, — это значит, что их совершенно точно выращивали с применением химикатов.

«Есть специальные приборы, которыми можно измерить концентрацию нитратов в овощах и фруктах. Можно прямо в супермаркете подойти, измерить и понять, насколько перед вами хорошая ягода», — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

В каком виде лучше есть клубнику

Очевидно, что максимум витаминов и минералов содержится в свежей клубнике, купленной в проверенном месте. Однако если клубники захотелось в несезон, лучше купить пакет замороженных ягод, а не тех, которые привозят свежими в пластиковых упаковках.

Наталья Барсюкова подчеркнула, что в процессе заморозки полезные вещества, которыми клубника обладает, сохраняются. Так что в идеале следует купить побольше свежих ягод летом и заморозить самостоятельно, используя вакуумную упаковку. Однако замороженная клубника из супермаркета — тоже хороший вариант.

«Компании, которые занимаются заморозкой, делают это как раз в летнее время, когда цена на клубнику ниже. На упаковке указывают дату заморозки. Если это летнее время, можно смело брать», — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

По словам Алексея Парамонова, худший вариант употребления клубники — варенье. В составе ягод и так содержится много сахара, а в клубничном варенье его еще больше.

«Летом предпочтительно есть свежую клубнику, в другие сезоны для приготовления разных кулинарных блюд лучше использовать замороженную и сушеную ягоду. Однако делать это лучше без сахара или с минимальным его количеством», — Алексей Парамонов, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

Наталья Барсюкова отметила, что клубника хорошо сочетается с другими фруктами и овощами — есть даже рецепты салатов, в которые добавляется эта ягода. Также ее можно сочетать с мясом — в клубнике содержится кислота и ряд ферментов, которые помогают перевариванию белковой пищи.

А вот с молочными продуктами сочетать клубнику не стоит. Барсюкова подчеркнула, что клубника в йогурте или клубника с творогом — не лучший вариант для пищеварения.

Как приготовить салат из клубники со шпинатом и курицей?

Ингредиенты:

шпинат — 2 пучка;

клубника — 200 граммов;

отварное или жареное на гриле куриное мясо — 150 граммов;

грецкие орехи — 150 граммов.

Для заправки:

льняное масло — 2 столовые ложки;

яблочный уксус — 2 столовые ложки;

апельсиновый сок — 2 столовые ложки;

мед — 1 столовая ложка;

дижонская горчица — 1 чайная ложка;

апельсиновая цедра — 1 чайная ложка;

морская соль — 0,5 чайной ложки;

мелко нарезанная зелень петрушки — 2 чайные ложки;

щепотка черного перца.

Перемешайте ингредиенты для заправки и немного взбейте. Отправьте в холодильник на 15-20 минут. Промойте и высушите шпинат. Самые крупные листья отложите, остальные крупно порежьте. Дно салатника проложите крупными листьями шпината. Выложите на них курицу, нарезанную клубнику, оставшийся шпинат и обжаренные орехи. Полейте заправкой и перемешайте.

Таким образом, клубника — это вкусная и полезная ягода. Однако употреблять ее следует с умом, чтобы не навредить организму.