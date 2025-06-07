Названы пять самых полезных видов рыбы

Регулярное употребление рыбы полезно для здоровья сердца, обмена веществ и гормонального баланса. Дипломированный диетолог-нутрициолог Бриттани Любек составила список из пяти самых полезных видов рыбы, которые стоит включить в рацион.

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Лосось. Эта жирная рыба богата омега-3, белком, витаминами D, E, C, а также минералами — железом, кальцием и калием. Лосось содержит мало ртути, но при выборе стоит учитывать происхождение: дикий и фермерский имеют схожую питательную ценность, однако в последнем могут присутствовать антибиотики.

Скумбрия. Атлантическая скумбрия — отличный источник омега-3, витамина D и селена. Однако королевская макрель содержит много ртути, поэтому беременным и детям её стоит избегать.

Сардины. Небольшая, но очень питательная рыба с высоким содержанием кальция, железа и магния. Следует помнить, что в консервированных сардинах больше натрия, чем в свежем продукте.

Радужная форель. Она богата белком, омега-3 и витаминами группы B. Дикая форель содержит больше питательных веществ, а фермерская считается экологически безопасной.

Анчоусы. Несмотря на размер, они содержат много белка, омега-3 и кальция. Анчоусы относятся к рыбе с низким содержанием ртути.