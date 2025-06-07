Гастроэнтеролог рассказала, какие освежающие напитки лучше выбирать летом

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в эфире радио Sputnik рассказала, какие освежающие напитки лучше выбирать в жаркий летний период. В идеале остановиться на обычной питьевой воде. Также можно приготовить лимонад из газированной воды и фруктов/ягод.

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Кроме того, врач советует освежаться натуральным квасом без заменителей сахара и ягодным морсом без добавок, а также чаем с лимоном. От сладкой газировки пока следует отказаться, так как такие напитки лишь усиливают жажду.