Врач рассказала о влиянии плесени на здоровье человека

Врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова рассказала в беседе с RT, как взаимодействие с плесенью отражается на здоровье человека.

Повышенная влажность в помещении способствует развитию и размножению различных плесневых грибов, что негативно влияет на здоровье, в частности на органы дыхания и кожу, слизистую глаз, отметила врач.

«Споры плесени имеют небольшой вес и легко попадают в дыхательные пути, что может привести к аллергическому риниту, синуситу, кашлю, бронхиальной астме», — рассказала она.

Также они могут ухудшить течение уже имеющихся хронических респираторных заболеваний, таких как бронхит, эмфизема лёгких, хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма, пояснила Портнова.

«Среди проявлений со стороны глаз и кожи — воспаление слизистой оболочки глаз, аллергический конъюнктивит, дерматит, крапивница, экзема. Постоянное воздействие плесени и сырости в помещениях снижает работу иммунной системы, что делает организм человека более уязвимым к инфекциям», — предупредила врач.

При вдыхании токсичных веществ, которые производят некоторые плесневые грибы, могут быть разнообразные симптомы, продолжила врач.

«Это головная боль, головокружение, слабость, тошнота и даже поражение почек и печени. Для сохранения здоровья важно принять бытовые меры по избавлению от уже имеющейся плесени и по защите от неё в процессе строительства или ремонта помещения», — заключила специалист.

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