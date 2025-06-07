Доктор предупредил об опасной для купающихся инфекции

В сезон купания особую опасность представляет церкариоз, заявил заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров.

«Церкариоз, или церкариальный дерматит, также известный как "зуд купальщика", представляет собой воспалительную кожную реакцию, возникающую при контакте с водой, содержащей личинки паразитических червей семейства Schistosomatidae — церкарий», – сказал врач в интервью РИА Новости.

Петров отметил, что паразиты чаще обитают в озерах. Жить в теле человека церкарии не способны, однако заболевание - несмертельное, но неприятное - вызывают. Появляется сыпь и покраснение кожи. Чаще всего им страдают дети.

Ранее «СП» сообщала о том, что заведующая Кунцевской ветеринарной клиники Елена Алешина рассказала, почему собакам не стоит купаться в прудах и озерах с застоявшейся водой.