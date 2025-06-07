Почему половой член может уменьшиться и как этого избежать

Мужской половой член не растет после окончания периода полового созревания, однако с возрастом он может уменьшиться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-уролог, урогинеколог, кандидата медицинских наук Игорь Рева.

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Как рассказал специалист, мужской член перестает расти после окончания периода полового созревания. Истинное тело пениса не может увеличиться в размерах сверх того, что уже сформировалось. Этому не могут способствовать ни гормональные средства, ни другие препараты.

Половой член может лишь уменьшаться с возрастом, но это связано не с ростом предстательной железы или увеличения объема жировой клетчатки. Это происходит из-за снижения частоты эрекции на фоне эректильный дисфункции или отсутствия сексуальной жизни у мужчины, ткань полового члена испытывает кислородное голодание, и он начинает усыхать. Размер пениса может стать на один-два сантиметра меньше, — предупредил собеседник «ВМ».

Уролог объяснил, что половой член может визуально стать меньше из-за увеличения подкожно-жировой клетчатки в области лобка, когда мужчина набирает вес.

Формируется захороненный член, он прячется в жировой ткани, но при этом его размер ни каким образом не меняется, — добавил Рева.

А ученые из Великобритании обнаружили у популярного средства для похудения «Оземпик» неожиданный побочный эффект. Исследователи утверждают, что он способен увеличить половой член. Правда ли это, «ВМ» узнала у специалистов.