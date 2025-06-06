Офтальмолог ответил, можно ли купаться в линзах

С наступлением лета и купального сезона у людей со сниженным зрением часто возникает вопрос — не запрещено ли плавать в линзах, даже если это чистый бассейн? Разобраться в нем «Газете.Ru» помогла врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

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По словам врача, мягкая контактная линза, если в открытые глаза попадет небольшая волна, может сместиться и уплыть. Это возможно как при интенсивном плавании и нырянии, так и при пассивном. Это в целом небольшая проблема для человека с небольшой миопией, но человек с большим минусом в такой ситуации может оказаться дезориентированным.

«В любых водоемах (проточных/стоячих/соленых/пресных) обитают микроорганизмы, которые в большинстве своем являются патогенными для слизистой глаза. Контактные линзы состоят из пористого материала, который задерживает в себе бактерии, грибки и прочие микроорганизмы и способствует их размножению. То есть могут способствовать возникновению воспаления конъюнктивы глаза (конъюнктивита) или роговицы (кератита)», — добавила офтальмолог.

Также она обратила внимание, что мягкие контактные линзы могут мутнеть при контакте с водой из водоемов, поскольку вода может содержать повышенное количество солей, известняка, железа, хлора, которые также могут задерживаться в линзах и ухудшать качество самой линзы и зрения.