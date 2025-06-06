Японцы разработали программу тренировок для поддержания здоровья

Почти 20 лет назад учёные из Японии разработали «интервальную ходьбу». Эта программа упражнений чередует быструю и медленную ходьбу. Известна эта практика сейчас как японская ходьба. Она, как было показано, улучшает аэробную способность (VO2max), снижает кровяное давление, помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

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Вот как вы можете практиковать японскую ходьбу. Сначала три минуты ходите быстро, затем три минуты медленно. Повторяйте всё это в течение 30 минут за сеанс.

Результаты исследования с участием более 200 взрослых, средний возраст которых составил 63 года, показали: интервальная ходьба помогла улучшить кровяное давление, силу мышц бедра, а также пиковую аэробную способность.

Японская ходьба будет полезна людям, которые не могут из-за травм, слабости или проблем с равновесием заниматься бегом или пешим туризмом. Об этом сказал Кевин МакГиннесс, физиотерапевт из Детской национальной больницы в Вашингтоне, округ Колумбия.

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