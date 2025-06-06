Врач объяснил, почему вам стоит добавить в рацион пророщенные семена

Проростки семян содержат более высокую концентрацию полезных веществ, чем сухие зерна. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, в сухом семени все полезные элементы "законсервированы" внутри. Когда оно начинает прорастать, эти вещества оттуда высвобождаются, указала врач. Кроме того, в пророщенных семенах образуются ферменты, которые помогают усвоению всех витаминов, микро- и макроэлементов.

«Употреблять можно любые пророщенные семена. Например, гречка богата магнием, овес – витаминами группы В, в льне много омега-3 жирных кислот, а в сое – аминокислот».

Также врач посоветовала употреблять пророщенные семена сырыми, так как при термической обработке часть витаминов может исчезнуть. К примеру, чайную или столовую ложку ростков стоит добавить в салат, суп или другое блюдо по вкусу.

«Однако при воспалительных заболеваниях ЖКТ их лучше не употреблять, иначе клетчатка в проростках навредит раздраженным слизистым. Также стоит отказаться от такой пищи при индивидуальной непереносимости», – заключила Соломатина.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что зеленые овощи способствуют похудению. В них содержится много клетчатки, которая хорошо насыщает и улучшает пищеварение. Он посоветовал добавлять около 150 граммов таких продуктов к каждому приему пищи.