Планка: чем полезно упражнение и как его выполнять в правильной технике?

Lenta.ru

Планка — одно из тех упражнений, которое можно выполнять буквально в любом месте и в любое время. Оно не требует особой подготовки, специального пространства и большого количества времени. Тем не менее существует несколько важных нюансов, о которых стоит помнить при выполнении планки. «Лента.ру» перечисляет основные правила и предлагает варианты разных техник.

Все, что нужно знать о пользе планки для здоровья
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Что такое планка и чем она полезна

Планка — упражнение, которое задействует все мышцы кора, то есть комплекса мышц, отвечающих за стабильную работу всего тела и поддержку внутренних органов. К ним относятся прямая мышца живота, внутренние и внешние косые мышцы, поперечная мышца живота, мышцы вдоль и вблизи позвоночника, квадратная мышца поясницы, диафрагма и мышцы таза.

Регулярное выполнение планки может улучшить осанку и общий тонус тела, а также облегчить боли в спине и сухожилиях. Некоторые эксперты отмечают, что планка может быть также своего рода медитацией, правда, наиболее эффективной для тех, кто уже давно практикует упражнение и может стоять в планке долго.

Авторы медицинского издания Healthline выделяют такие преимущества планки:

  • задействует все мышцы тела, поэтому может считаться комплексной тренировкой;
  • повышает гибкость и помогает растянуть подколенные сухожилия и своды стоп;
  • усиливает метаболизм;
  • гармонизирует соотношение мышц и жира, что позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого артериального давления и диабета;
  • имеет несколько разновидностей, поэтому предоставляет возможность сделать выбор наиболее подходящего варианта индивидуально.

Классическая планка

Классическая планка выполняется следующим образом:

  1. Примите исходную позу для отжимания — встаньте в упор лежа.
  2. Если на прямых руках стоять сложно, согните их в локтях и положите предплечья на пол так, чтобы они находились прямо под плечевыми суставами.
  3. Сохраняйте ровную линию тела, напрягая пресс и немного подкручивая таз к животу.

О чем важно помнить при выполнении планки

Британская газета The Guardian делится советами, которые помогут избежать распространенных ошибок во время выполнения упражнения.

  • Убедитесь, что вы заняли правильное положение. Спина и ноги должны быть максимально прямыми, а позвоночник — располагаться параллельно полу. Можно сцепить руки, если это поможет вам удержать равновесие.
  • Засеките время. Ваш внутренний секундомер может подвести вас и заставить бросить упражнение через 10-20 секунд. Оптимальное время для начала — 60 секунд.
  • Постарайтесь выполнять упражнение перед зеркалом. Если вы будете смотреть на себя, вы сразу заметите, если начнете шататься, двигать бедрами или прогибать таз.
  • Сосредоточьтесь на вдохах и выдохах. Это позволит удерживать равновесие, отвлечет вас от боли и избавит от сбоя дыхания.
  • Не забывайте про отдых. Не стремитесь делать планку каждый день и стоять в ней по десять минут. Начните с простого — попробуйте постоять немного в классической планке, затем постепенно усложняйте задачу.

Ошибки в планке

Обратите внимание на то, чего стоит избегать в планке.

  • Поднимать таз выше уровня головы. В первую очередь при планке важно сохранять тело в прямом положении. Иначе мышцы, которые должны работать вместе с прессом, не будут задействованы.
  • Поднимать голову. За счет прогиба в шейном отделе увеличивается нагрузка на мышцы шеи и образуется так называемый шейный лордоз.
  • Разводить локти в стороны. Это грозит неправильным положением плечевых суставов и вывихом.
  • Прогибать поясницу. Это самая распространенная ошибка при выполнении планки, поскольку слабые мышцы устают держать тело и опускают поясницу. Важно стараться избегать этого, чтобы не усугубить проблемы со спиной.
  • Округлять спину. В таком положении также не работают мышцы, которые необходимо задействовать для желаемого эффекта. Спина всегда должна быть ровной.

Другие виды планки

«Сейчас в тренерской среде модно называть планкой любое выстраивание нейтрального положения, даже если оно выполняется стоя, — рассказывает Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ клуба XFIT. — Я же подразумеваю под планкой только классический вариант упражнения — положение в упоре лежа. Главное, выполняя любой тип планки, максимально напрягать живот, сводить лопатки, расслаблять шею и держать колени слегка согнутыми — это не блокирует таз и позволяет лучше прорабатывать пресс».

Панов приводит примеры самых распространенных и эффективных планок, которые можно практиковать в зависимости от степени вашей подготовки.

Боковая или Т-планка

  1. Встаньте в базовую планку.
  2. Повернитесь в сторону и поднимите одну руку вверх. Плечи необходимо опускать вниз; шея — продолжение позвоночника.
  3. Напрягите ягодичные мышцы и старайтесь не прогибать таз.
  4. Более сложный вариант — поднять и руку, и ногу. Поднятая рука или нога также должны быть прямыми.

Плюсы: задействует все мышцы живота (косые, квадратные поясницы, поперечную, прямую); высокая эффективность.

Минусы: требует базовой подготовки; высокая нагрузка на плечо и запястье.

Низкая планка

  1. Встаньте в базовую планку.
  2. Опуститесь на предплечья.
  3. Сохраняйте упор на локти и пальцы ног.

Плюсы: повышенная интенсивность упражнения; подходит всем; высокая эффективность за счет более низкого расположения центра тяжести.

Минусы: нет.

Широкая планка

Еще одна разновидность базовой планки на прямых руках.

  1. Примите исходное положение.
  2. Расставьте руки значительно шире плеч.

Плюсы: высокая эффективность и интенсивность; полезно для проработки пресса.

Минусы: для выполнения требуется продвинутый фитнес-уровень.

Обратная планка

  1. Примите положения сидя, вытяните ноги перед собой.
  2. Упритесь ладонями в пол и поднимите тело (ладони — под плечевыми суставами).
  3. Старайтесь сохранять тело в виде прямой линии от стоп до головы.

Плюсы: задействует и прорабатывает ягодицы.

Минусы: высокая травмоопасность; большая нагрузка на шею и манжету плеча.

Сложные виды планки

Планка на предплечьях + базовая планка

  1. Встаньте в планку на предплечьях.
  2. Поочередно выпрямляйте по одной руке, чтобы подняться в базовую планку.
  3. Начинайте с медленного темпа и постепенно ускоряйтесь.
  4. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд, затем отдохните 10-15 секунд. Повторите сет 2-3 раза.

Боковая планка на предплечье

  1. Лягте на бок, выпрямите ноги, сведите бедра, колени и стопы. Убедитесь, что локоть находится прямо под плечом, а предплечье ровное. Поднимите одну руку (более легкий вариант — рука на боку).
  2. Упритесь кистью и предплечьем в пол и поднимите тело. Держите корпус в напряжении и старайтесь вытянуть тело в прямую линию.
  3. Постарайтесь удержать это положение в течение 20-30 секунд, затем поменяйте сторону.
  4. Чтобы облегчить задачу, сначала можно держать колени на полу и приподнимать только верхнюю часть тела.

Планка в движении

  1. Встаньте в базовую планку, напрягите ягодицы и пресс.
  2. Начните плавно перемещаться в сторону, одновременно отводя правую руку и ногу вправо.
  3. Повторите то же самое в левую сторону.
  4. Сделайте 5 шагов вправо и 5 шагов влево, передохните 10-15 секунд и повторите сет 3-5 раз.
  5. Не стремитесь выполнить упражнение на скорость — здесь главное сохранять тело в правильном положении, чтобы эффективно проработать мышцы.

Низкая планка «Человек-паук»

  1. Встаньте в низкую планку.
  2. Подтяните правое колено к внешней стороне правого локтя, а затем верните его назад. Следите за тем, чтобы колено было открыто в сторону, чтобы внутренняя часть бедра при движении ноги оказалась параллельно полу.
  3. Повторите то же самое с левым коленом. Выдыхайте, когда колено выдвигается вперед, и вдыхайте, когда отводите его назад.
  4. Начните с 8-12 повторений на каждую сторону. По мере того как вы будете становиться сильнее, старайтесь выполнять до 20 повторений на каждую сторону.

Планка альпиниста

  1. Встаньте в базовую планку и поставьте руки чуть шире плеч.
  2. Подтяните правое колено к груди. Не двигайте бедрами и плечами. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое с левым коленом.
  3. Повторяйте упражнение в течение 20-30 секунд. Спустя некоторое время можно попробовать ускорить темп — чем быстрее вы будете двигаться, тем полезнее это будет для сердечно-сосудистой системы.

Планка с прыжками

  1. Встаньте в базовую или низкую планку.
  2. Сделайте прыжок ногами в стороны, чуть шире бедер, и сразу же верните их в исходное положение.
  3. Повторите сет 2-3 раза по 30 секунд.
  4. Старайтесь не поднимать и не опускать бедра во время прыжков.

Планка с гантелями

  1. Возьмите две гантели (начните с небольшого веса).
  2. Встаньте в базовую планку, взяв гантели в обе руки.
  3. Поднимите к талии правую руку с гантелью, согнув ее в локте. Верните гантель в исходное положение.
  4. Повторите упражнение на левую руку. Сделайте по 8-12 повторений на каждую сторону, а затем повторите сет 2-3 раза.

Можно ли похудеть с помощью планки

Планка — это высокоэффективное упражнение, которое может помочь в борьбе с лишним весом.

От 2 до 5 калорий в минуту сжигает планка в зависимости от веса тела — чем он выше, тем активнее уходят калории.

Нагрузку можно увеличить, выбрав более сложный вариант планки, например, боковую планку или планку с поднятой ногой.

Однако, если вы хотите основательно похудеть, одной планки будет недостаточно. Ее стоит использовать скорее как дополнение — к правильному питанию и комплексу других тренировок, обязательно включающих в себя кардио-упражнения.

Планка хорошо сочетается с:

  • бегом;
  • ходьбой;
  • плаванием;
  • аквааэробикой;
  • зумбой и другими активными танцами;
  • велоспортом;
  • греблей;
  • лыжами;
  • упражнениями со скакалкой;
  • кикбоксингом.