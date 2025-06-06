Лучшая летняя обувь для здоровья ног

Травматолог-ортопед назвал россиянам лучшую для здоровья летнюю обувь. Комментарий врача медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Аржакова попал в распоряжение «Ленты.ру».

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Медик объяснил, что обувь должна позволять работать мышцам стопы, но при этом не провоцировать их перегрузку. «Правильно подобранная обувь позволяет оптимизировать работу стопы, снизить ударную нагрузку на нее при ходьбе и профилактирует развитие плоскостопия, воспаление подошвенного сухожилия, напряжение в мышцах ног и пояснице, болей в спине и суставах», — пояснил он.

По словам доктора, с точки зрения ортопедии правильной считается обувь, которая обеспечивает поддержку продольного и поперечного сводов стопы и фиксацию пятки, имеет амортизацию и выполнена из воздухопроницаемых и натуральных материалов. Кроме того, правильная пара должна иметь небольшой перепад между пяткой и носком.

Так, поддерживать своды стопы и амортизировать удары при ходьбе позволяют анатомические или ортопедические стельки, добавляет собеседник издания. Такая обувь особенно важна для пациентов с плоскостопием, избыточным весом, болями в стопе или спине.

«Наличие правильно подобранной стельки даже, например, в балетках способно частично нивелировать их анатомические недостатки, хотя полностью проблему не решит — такая обувь не имеет нужной фиксации и амортизации», — Александр Аржаков, травматолог.

Кроме того, важно обратить внимание и на подошву: она должна сгибаться примерно на 1/3 от длины носка, что соответствует естественной зоне переката стопы при ходьбе. Предпочтение стоит отдавать подошве средней жесткости, чтобы обеспечить и амортизацию, и устойчивость стопы, но при это не мешать движению.

Фиксация пятки позволяет держать стопу в правильном положении, уменьшает нагрузку на голеностопный сустав, снижает риск травм. Поэтому следует выбирать обувь с жестким задником, регулируемым ремешком.

По мнению Александра Аржакова, еще одним ключевым моментом является наличие каблука: обувь с полностью плоской подошвой не является физиологичной. Однако высокий каблук (более 4 см) нежелателен, так как нарушает распределение нагрузки, смещает центр тяжести и перегружает передний отдел стопы. Модели с таким каблуком лучше носить кратковременно.

«Травматологи-ортопеды рекомендуют выбирать обувь с перепадом в 1–2 сантиметра между носком и пяткой», — заявил эксперт и добавил, что при покупке летней обуви стоит отдавать предпочтение моделям из натуральной кожи, замши, текстиля, поскольку они обеспечивают тепло- и влагообмен, снижают риск натираний и развития грибковых заболеваний.

В то же время современные синтетические материалы, например, сетчатые ткани в кроссовках могут быть уместны, если обладают достаточной воздухопроницаемостью. При этом ношение обуви на босую ногу допустимо, если при этом не возникают избыточная потливость или раздражение кожи стопы. А во время прогулок в моделях с закрытым верхом лучше использовать тонкие носки или следки.

«Одна из самых распространенных ошибок при покупке летней обуви — выбор моделей, которые удерживаются на ноге с помощью пальцев, например, шлепанцы: их ношение вызывает перенапряжение мелких мышц стопы и может провоцировать деформацию пальцев», — подытожил специалист.

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