Диетолог ответил, стоит ли надеяться на специи при похудении

Некоторые приправы обладают эффектом сжигания калорий, но это не поможет людям с лишним весом, рассказала НСН Анна Белоусова.

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Ряд специй действительно поможет сжечь больше калорий, но их влияние незначительно без физических нагрузок. Об этом в беседе с НСН заявила диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Исследователи из Пенсильванского университета выяснили, что острая пища помогает набирать меньше калорий. В их эксперименте участников разделили на две группы: одна ела курицу и говядину без добавления паприки, а вторая с ней. Оказалось, что острые блюда люди потребляли медленнее, чем легкие, и съедали меньше, сообщил портал medicalxpress.com. Эксперт подтвердила, что некоторые приправы могут обладать жиросжигающим свойством.

«Кайенский перец, карри, имбирь, острый черный перец — это специи, которые помогают сжигать больше калорий, но они обладают незначительным эффектом по сравнению с физической нагрузкой для людей с большим весом. С другой стороны, человек съедает меньше такой пищи, так как тяжело принять сразу много острого, если он не живет в Индии или Таиланде и к этому не подготовлен. Но такие блюда раздражают слизистую оболочку кишечника, желудка, двенадцатиперстной кишки, они противопоказаны людям с гастритом, с дуоденитом, язвенной болезнью, даже если у них нет обострения. Небольшие количества острых блюд, например, какие-нибудь закуски, наоборот, стимулируют аппетит, поэтому надо очень внимательно подходить к острому в своем меню», — отметила она.

Диетолог также дала советы, как грамотно добавлять острые блюда в свой рацион.

«Свою норму остроты можно определить исключительно в индивидуальном порядке. Блюдо должно быть настолько острым, чтобы оно было приятным на вкус. Как только появляется желание его заесть или запить — значит стоп. В таком случае, лучше всего заедать и использовать для этого рис, но у нас его может не быть под рукой, зато есть хлеб. Острота, когда хочется дышать как дракон — это слишком для человека, она должна быть приятной», — добавил собеседница НСН.

Ранее Белоусова рассказала НСН, что еще не изобрели волшебный препарат, позволяющий есть что угодно и худеть.