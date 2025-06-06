Зачем врачи настаивают на вакцинации новорожденных

Каждый родитель мечтает о здоровье и счастье своего ребенка. Одним из важнейших шагов на этом пути является вакцинация, которая начинается сразу после рождения. В первые дни жизни вашему малышу предлагаются две ключевые прививки: БЦЖ-М (вакцина нового поколения) против туберкулёза и вакцинация против гепатита B. Кроме того, в этот период проводится профилактика геморрагической болезни новорожденного с помощью витамина К.

Почему это так важно? Рассказывает Паршукова Любовь Николаевна, зав. отделением новорожденных №1:

БЦЖ-М против туберкулёза: Туберкулёз — это серьёзное инфекционное заболевание, которое может иметь фатальные последствия. Вакцина БЦЖ формирует у новорожденного защитный иммунитет, который помогает предотвратить развитие болезни в будущем. Исследования показывают, что среди детей, получивших эту вакцину, риск заражения значительно снижается. В условиях повышенной заболеваемости туберкулёзом, особенно в некоторых регионах, эта прививка становится жизненно важной. Профилактика гепатита B: Гепатит B — это вирусное заболевание, которое может привести к хроническим заболеваниям печени и даже раку. Вакцинация в первые дни жизни обеспечивает надежную защиту вашего малыша от этого опасного вируса. Особенно важно это для семей, где есть носители инфекции, так как передача вируса может произойти при контакте или через кровь. Витамин К: Хотя это не вакцина, а профилактическая мера, введение витамина К в первые часы жизни критически важно для предотвращения геморрагической болезни новорожденного. Это простое действие может спасти жизнь вашего ребенка, обеспечивая нормальное свёртывание крови и предотвращая потенциально опасные внутренние кровотечения.

Статистика и факты

По данным Перинатального центра, около 6% родителей отказываются от прививки БЦЖ, а 11% — от вакцинации против гепатита B. Коллективный иммунитет формируется именно за счет массовой вакцинации, и его снижение может привести к вспышкам заболеваний. Вакцинация в первые дни жизни — это не просто медицинская процедура; это важный шаг к обеспечению здоровья вашего ребенка и защиты его будущего. Как отмечает Паршукова Любовь Николаевна, информированность родителей о преимуществах вакцинации играет ключевую роль в формировании позитивного отношения к ней.

Неделя сохранения здоровья детей — отличная возможность напомнить всем родителям о важности вакцинации и о том, что здоровье их детей в их руках. Обеспечьте своему ребенку надежную защиту и дайте ему шанс на здоровое будущее!

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