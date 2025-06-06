Что делать при укусе шершня

При укусе шершня лучше выдавить или отсосать яд, заявил врач неотложной помощи и автор книг о работе скорой помощи Андрей Звонков.

В разговоре с РИАМО он отметил: при ужаливании шершень вводит опасный аллергический яд, поэтому очень важно минимизировать его распространение по кровеносной системе.

«Это не просто укус челюстями, у них есть специальное жало, которым они вводят яд. Это можно сравнить с укусом змеи. В первую очередь, конечно, поможет холод. За счёт холода произойдёт сокращение сосудов, следовательно, уменьшение распространения этого яда в кровь», — подчеркнул эксперт.

Специалист напомнил, что также на помощь могут прийти аптечные препараты. Существует ряд специальных средств-антидотов, которые снимают реакцию организма на яд.

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