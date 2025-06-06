Лучший молочный продукт для снижения холестерина

Диетолог Лорен Твигге говорит, что молочные продукты вполне могут вписаться в полезную для сердца диету. Да, в молоке есть некоторое количество насыщенных жиров, но также оно содержит магний, кальций, калий, витамины группы В. Эти вещества поддерживают здоровье сердца.

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Вот какие преимущества для организма даёт обезжиренное молоко.

В нём нет добавленного сахара. Добавленный сахар - один из ключевых факторов развития болезней сердца. Всё потому, что его избыток может повысить уровень вредного холестерина и снизить уровень полезного. В молоке же содержится натуральный сахар.

Содержит важные для сердца витамины и минералы. Каждая чашка молока содержит 8 г белка и 13 основных витаминов и минералов. Среди них витамин D, калий, кальций, магний, которые положительно влияют на сердце.

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Хорошо сочетается с другими полезными для сердца продуктами. К примеру, вы можете приготовить протеиновый коктейль или фруктовый смузи с обезжиренным молоком.

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