Назван неочевидный метод профилактики деменции у пожилых

Бег, как и любая другая физическая активность, напрямую влияет на когнитивное здоровье и считается отличным методом профилактики деменции и рассеянного склероза у пожилых людей, рассказала «Газете.Ru» эксперт социального проекта Деменция.net, врач, младший научный сотрудник Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Анна Хоружая.

«Основной механизм действия — усиление нейропластичности. Бег, плавание, езда на велосипеде и другие виды аэробных нагрузок укрепляют связи между нейронами и способствуют созданию новых. Регулярные пробежки усиливают приток крови к областям мозга, ответственным за запоминание — гиппокампу и поясной извилине. Исследования показывают, что такая активность защищает ЦНС и головной мозг от ряда серьезных заболеваний, в числе которых деменция и даже рассеянный склероз», — рассказала специалист.

Кроме того, по словам врача, даже легкая пробежка увеличивает выработку BDNF — это белок, нейротрофический фактор роста, который стимулирует и поддерживает развитие нейронов, за счет чего играет решающую роль в пластичности мозга.