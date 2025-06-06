Фитнес-тренер дала советы для занятий бегом в жаркую погоду

Фитнес-тренер Ольга Яблокова дала советы тем, кто занимается бегом в жаркую погоду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Она отметила, что для тренировок лучше выбрать раннее утро или поздний вечер.

«Важно помнить, что самые жаркие часы — с 11:00 до 16:00. И в это время лучше избегать занятий спортом на улице. Есть риски получить тепловые удар и обезвоживание», — заявила тренер.

Яблокова также рекомендовала бегать в лесу или парке.

«Старайтесь избегать открытых солнечных участков на длительное время. Надевайте легкую и светлую одежду, которая отлично отводит влагу. Можно посмотреть специальные комплекты для бега. И не забывайте использовать кепку», — посоветовала она.

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