В чем польза и вред позднего начала половой жизни

Позднее начало половой жизни может иметь как позитивные, так и негативные последствия для здоровья, предупредила репродуктолог Альфия Сугурова. Такое мнение она выразила в беседе с изданием Ufacitynews.

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Позднее начало половой жизни, по словам Сугуровой, может привести к чувству неуверенности или неполноценности, нарушению социальных связей, особенно если человек испытывает давление со стороны сверстников. Однако для некоторых это может быть положительным опытом, так как они могут чувствовать себя более готовыми и уверенными, считает врач.

Кроме того, при позднем начале сексуальной жизни человек может устанавливать более сильные эмоциональные связи и иметь меньший риск заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). В то же время отсутствие опыта может повысить риск травм или дискомфорта в процессе, уточнила Сугурова. При этом, продолжила репродуктолог, позднее начало половой жизни может повлиять на репродуктивное здоровье некоторых людей, особенно если у человека есть проблемы с фертильностью из-за других причин.

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