Перечислены ежедневные привычки для повышения фертильности у мужчин

Гинеколог Памела Никотра заявила, что мужчинам для повышения фертильности необходимо придерживаться нескольких ежедневных привычек. Их она перечислила в беседе с изданием Infobae.

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Как отметила Никотра, для улучшения качества спермы необходимо включить в рацион фрукты, овощи, а также продукты, в которых содержится большое количество омега-3 жирных кислот, цинка, селена, витаминов С и Е. При этом от рафинированного сахара, трансжиров и ультраобработанных продуктов она призвала отказаться.

Кроме того, по словам врача, важно регулярно заниматься физической активностью, чтобы контролировать вес. Специалистка посоветовала избегать различных токсинов, таких как сигареты и алкоголь. В заключение она порекомендовала мужчинам наладить сон, снизить уровень стресса, не контактировать с пестицидами, тяжелыми металлами и растворителями, а также не принимать горячую ванну.

Ранее уролог Алексей Моисеенко заявил, что мужчинам лучше мочиться сидя. Это, по его словам, необходимо для снижения риска развития простатита.