Почему держать ноутбук на коленях вредно для здоровья

Про ноутбуки существует не меньше мифов, чем про смартфоны и другие гаджеты. Но в некоторых из них есть доля правды: например, в утверждении о том, что лэптоп нельзя класть на колени.

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Привычка держать ноутбук постоянно на коленях может навредить здоровью. Исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США (NLM), показало: работа в такой позе приводит к плохой осанке. Плохая осанка же способствует появлению болей в спине, напряжения мышц, быстрой утомляемости. Также у вас могут развиться синдром запястного канала и тендинит.

В ходе того же исследования NLM учёные обнаружили, что расположение ноутбука на коленях плохо влияет на репродуктивное здоровье у мужчин. В частности, это может вызвать бесплодие.

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Нельзя забывать и о риске развития кожных заболеваний. По словам специалистов из Университета штата Огайо, длительное воздействие на кожу источников низкоинтенсивного тепла может спровоцировать тепловую эритему. По-другому это называется синдромом поджаренной кожи. При таком состоянии на коже появляется сетчатый рисунок из-за расширения сосудов под влиянием тепла. Всё это может сопровождаться зудом, жжением. Если не отказаться от привычки держать ноутбук на коленях, то кожа может измениться необратимо.

Если вы ставите ноутбук на мягкую и неустойчивую поверхность, то можете перекрыть вентиляционные отверстия. Из-за этого устройство будет перегреваться. Кроме того, есть вероятность, что гаджет случайно упадёт с колен.