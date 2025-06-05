Какие продукты улучшают работу мозга

Питание играет ключевую роль в правильном функционировании человеческого организма, запуская многие процессы.

Врач-диетолог Елена Соломатина интервью «Радио 1» рассказала, какие продукты помогают сохранить здоровье мозга на долгие годы.

Так, по её словам, чтобы поддерживать мозговую активность нужны антоцианы, то есть сезонные фрукты.

«Это черника, голубика, ежевика, – подчеркнула специалист. – Смородина сейчас на даче будет – она улучшает кровообращение, понижает воспаление. Виноград тоже полезен».

Кладезем полезных веществ, в том числе Омегы-3, добавила Соломатина, является также рыба, которую необходимо обязательно включить в своё рацион.

«Это может быть селёдка, скумбрия, лосось – в любом виде. Из растительных источников для работы мозга поможет растительное масло», – резюмировала диетолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Соломатина назвала лучшие продукты для сохранения здоровья сердца.