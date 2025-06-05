Как употребление рыбы может помочь здоровью

Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что в рыбе содержится много различных нутриентов, укрепляющих защитные силы организма.

В беседе с НСН эксперт отметила, что в числе полезных веществ, имеющихся в рыбе, можно отметить цинк, селен, витамин D, йод и фосфор.

«В частности, фосфор улучшает способность запоминать информацию, что полезно учащимся во время подготовки к экзаменам, участвует в формировании и восстановлении клеточных мембран, что улучшает передачу нервных импульсов между нейронами», — сказала Гузман.

По словам специалиста, чтобы обеспечить организм необходимыми элементами, достаточно включать рыбу в рацион два-три раза в неделю.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», диетолог и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рекомендовала использовать оливковое масло в винегрете.