Топ-15 упражнений с гантелями для дома

Гантели — простой и компактный инвентарь, с которым заниматься спортом и укреплять тело можно даже дома. Как выбрать подходящие гантели, какие есть эффективные упражнения со снарядами для рук, ног, на спину и грудь, а также какой может быть программа тренировок с отягощением на неделю — на «Ленте.ру».

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Выбор гантелей для тренировки

Подберите тип гантелей

Есть два типа гантелей — разборные и неразборные. Выбор типа зависит от целей тренировки.

Разборные гантели. Состоят из грифа и набора блинов разного веса. Можно каждый раз подбирать нужный вес для занятий — для выполнения выпадов с гантелями он может быть одним, а для становой тяги — другим.

Такие гантели лучше покупать тем, кто хочет заниматься силовыми тренировками и планирует постепенно увеличивать вес снарядов. Не подойдут, если на протяжении тренировки нужно чередовать снаряды с разным весом

Неразборные гантели. Имеют заданный вес, например, три, четыре или пять килограммов. Лучше приобрести несколько пар для работы с разными группами мышц.

К примеру, для упражнений на бицепс, трицепс и плечи понадобятся легкие снаряды весом до пяти килограммов. А для приседаний с гантелями, становой тяги и других упражнений на большие группы мышц — гораздо больший вес снарядов (не менее 16-20 килограммов)

Польза тренировок с гантелями

Упражнения с гантелями — один из самых простых способов поддержать тело в тонусе. При регулярных тренировках два-три раза в неделю улучшается самочувствие, снижается вес (при правильном питании), нормализуется кровообращение, возрастает выносливость.

Всего час занятий с гантелями в неделю снижает риск развития инсульта и инфаркта на 40-70 процентов. Кроме того, тренировки с разными весами снарядов помогают сжечь жировые отложения и нарастить мышечную массу.

Упражнения с гантелями полезны для опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и многих систем организма. Улучшается микроциркуляция, обмен веществ, и тело на долгие годы сохраняет подвижность и активность, отметил в беседе с «Лентой.ру» терапевт сервиса «Теледоктор24» Александр Абдрахманов.

«Но при болях в суставах и позвоночнике нагрузку с гантелями лучше исключить. При заболеваниях опорно-двигательной системы и позвоночника рекомендуется проконсультироваться с врачом», — подчеркнул он.

Выберите вес гантелей

При выполнении упражнений с гантелями очень важно правильно выбрать вес снарядов. В случае если выбор пал на неразборные снаряды, лучше всего взять как минимум три комплекта.

Какие комплекты гантелей нужны для тренировок:

для женщин — на 2-3, 5-6, 9-10 килограммов;

для мужчин — на 5-6, 10-11, 15-16 килограммов.

Самые легкие по весу гантели можно использовать для упражнений на бицепс, плечевой пояс, мышцы кора. А вот для приседаний и выпадов с гантелями, а также становой тяги лучше брать побольше.

«Если вы только начинаете тренироваться, лучше выбирать легкие гантели весом от одного до пяти килограммов, чтобы избежать травм и постепенно привыкнуть к нагрузке. А если уже тренируетесь и хотите повысить свою силу и выносливость, можно выбрать более тяжелые гантели весом от пяти до десяти килограммов. Важно помнить, что вес гантелей должен быть таким, чтобы спортсмен мог выполнять упражнения с правильной техникой и без перегрузки суставов», — Габриелла Захарова, чемпионка России по спортивно-бальным танцам.

Упражнения с гантелями для рук

Сгибание рук с гантелями

Это эффективное и несложное упражнение для бицепса, которое легко можно выполнить дома.

Возьмите в руки гантели весом до пяти килограммов (новичкам для начала достаточно двух килограммов), поставьте ноги на ширине плеч, расправьте плечи. Выпрямите спину, разверните ладони вперед. Плавно согните руки в локтях. Задержите гантели в верхней точке и медленно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение на бицепс 15-20 раз, можно сделать три-четыре подхода.

Возьмите гантели обратным хватом, чтобы получить более высокую нагрузку на мышцы предплечий

Разгибание рук из-за головы стоя

В данном случае цель — проработать различные мышцы рук: трицепс, трехглавую мышцу плеча.

Возьмите гантели в руки (вес может быть, как в предыдущем упражнении на бицепс). Поставьте ноги на ширине плеч, выпрямите спину, расправьте плечи, а затем поднимите и выпрямите руки над головой. На вдохе медленно согните руки в локтях, пока предплечье не коснется бицепса. Важно двигать только предплечьем: кисть должна оставаться статичной. На выдохе вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение 10-12 раз, если неудобно делать его двумя руками сразу, можно поочередно по одной. Сделайте три-четыре повтора.

Жим гантелей сидя

Это одно из базовых упражнений в бодибилдинге. Оно задействует среднюю и переднюю дельты, а также мышцы, окружающие плечевой пояс.

Сядьте на стул, выпрямите спину, расправьте плечи. Возьмите гантели, согните руки в локтях и приподнимите их над плечами. Разверните гантели так, чтобы ладони смотрели вперед. Расправьте грудь, плечи отведите назад. Напрягите плечи и выжмите гантели наверх. Двигайте руки строго в вертикальной плоскости. Плавно опустите гантели до уровня плеч. Повторяйте представленное упражнение 15-20 раз, затем сделайте паузу. Можно сделать три-четыре подхода.

Подъем гантелей перед собой

Поставьте ноги на ширине плеч, выпрямите спину и возьмите гантели нейтральным хватом, опустите вниз. В нижней точке держите локти немного согнутыми, чтобы снизить нагрузку на суставы. Поднимите руки с гантелью вверх до уровня плеч или чуть ниже, держите их параллельно полу. Выполняйте движение от плеча. Верните руки в исходное положение. В данном случае можно поднимать их вместе или поочередно по одной. Сделайте три-четыре подхода по 15-20 раз.

Это упражнение можно сочетать с разведением рук с гантелями в стороны.

Разведение рук с гантелями в стороны

Поставьте ноги на ширине плеч, выпрямите спину, возьмите гантели в руки и опустите руки вниз перед бедрами. Немного согните, а затем разведите локти в стороны, чтобы они были параллельны полу. При разведении задействуйте плечи, не помогая себе корпусом и руками. Вернитесь в исходное положение. При выполнении упражнения сделайте три-четыре подхода по 15-20 раз.

Упражнения с гантелями на спину

Основные упражнения для спины — тяговые движения. То есть движения по направлению к себе, как будто человек тянет дверную ручку.

Тяга одной рукой на скамье

Это базовое упражнение для развития широчайших мышц. Также в нем задействованы трапециевидные мышцы, бицепсы, предплечья и задние пучки дельт.

Возьмите гантель в правую руку. Встаньте справа от скамьи или стула и нагнитесь, сделав упор на левую руку и колено. Торс должен находиться параллельно полу, спина слегка прогибаться в пояснице. Сделайте вдох и потяните гантель вверх к туловищу. Старайтесь поднять ее как можно выше. Удерживайте гантель в верхней точке пару секунд. Выдохните и плавно опустите гантель. Повторите для другой стороны. Сделайте три-четыре подхода по 15-20 повторов.

Тяга гантелей к поясу в наклоне

Тяга гантелей к поясу в наклоне позволяет проработать все мышцы спины — от широчайших до трапециевидной и разгибающей. При выполнении упражнения можно придать широчайшим мышцам образцовую V-образную форму. Поэтому тягу гантелей к поясу в наклоне важно включать в тренировку, особенно мужчинам.

Возьмите гантели в руки. Согните ноги в коленях и наклонитесь вперед с прямой спиной, параллельно полу. Сделайте вдох и подтяните гантели к низу живота. Возвращайтесь в исходное положение. Тяните локти назад вдоль тела, прижимая их к корпусу. Держите ноги уже плеч, тогда бедра не будут мешать движениям. Сделайте три-четыре подхода тяги гантелей к поясу по 15-20 повторов.

Упражнения с гантелями на грудь

Базовые упражнения для груди — жим гантелей лежа и разведения гантелей лежа. Качая спину, мы тянули снаряд к себе, а в данном случае, при жимовых движениях, нужно двигать гантели от себя.

Пуловер с гантелью

Это упражнение задействует мышцы спины и груди.

Лягте на спину, согните ноги в коленях и максимально прогните спину. Возьмите гантели в руки и разверните локти в стороны. Сделайте глубокий вдох и опустите снаряд за голову. Задержитесь в нижней точке и максимально растяните мышцы. Вернитесь в исходное положение.

Разведение гантелей лежа

Это упражнение также известно как «бабочка». Оно считается эффективным, потому что хорошо развивает мышцы и прорабатывает рельеф.

Лягте на спину, поставьте ноги на ширине плеч и упритесь ими в пол. Возьмите гантели и поднимите их над грудью. Ладони разверните друг к другу, сгибая руки в локтях. Разведите локти в стороны так, чтобы они находились на одной линии с плечами. Сведите гантели над грудью, напрягая грудные мышцы. Вернитесь в исходное положение. Повторяйте упражнение 15-20 раз, сделайте три-четыре таких похода.

Жим гантелей лежа от груди

При выполнении этого упражнения основная нагрузка приходится на внутреннюю часть мышц. Также участвует верх и низ груди.

Лягте на спину, разведите руки в стороны. Сделайте глубокий вдох и выжмите гантели вверх. Выпрямите руки в верхней точке. Сделайте выдох и плавно верните руки в исходное положение.

Жим гантелей лежа рекомендуется повторять 15-20 раз, всего в данном случае можно сделать три-четыре подхода.

Упражнения для нижней части тела: ног, бедер и ягодиц

Веса гантелей вполне достаточно для того, чтобы проработать мышцы ног, бедер и ягодиц. Приседания и выпады с гантелями, становая тяга и другие упражнения помогут быстро прийти в форму — если тренироваться два-три раза в неделю и делать это правильно.

Приседания с гантелями на плечах

При выполнении такого упражнения укрепляются бедра, ягодицы и мышцы ног.

Возьмите гантели и встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч или чуть шире, выпрямите спину. Положите гантели на плечи. Согните ноги в коленях, отводя таз назад. Присядьте параллельно полу, затем вернитесь в исходное положение. При выполнении упражнения переносите вес тела на пятки, чтобы сохранять равновесие. Сделайте три-четыре подхода по 20-30 раз.

Приседания с гантелями «сумо»

Такие приседания с гантелями хорошо прокачивают бедра и ягодицы, дополнительно задействуя приводящие мышцы ног.

Возьмите гантели в руки и встаньте прямо, ноги поставьте как можно шире друг от друга. Выпрямите спину, расправьте плечи. Опустите руки вниз и сведите вместе. Согните ноги в коленях, отводя таз назад. Колени при этом должны двигаться в стороны, а не вперед или внутрь. Опускайтесь параллельно полу, а затем возвращайтесь в исходное положение. Сделайте три-четыре подхода по 20-30 раз. Вес снарядов можно постепенно увеличивать.

Выпады с гантелями на месте

При выполнении этого упражнения прокачиваются бедра и ягодицы, увеличивается мышечная масса в нижней части тела.

Возьмите гантели в руки прямым хватом и встаньте прямо. Шагните одной ногой назад. Согните ноги в коленях, опускаясь в выпад. Возвращайтесь в исходное положение. Выполните все повторения для одной ноги, а затем — для другой. Сделайте три-четыре подхода по 20-30 раз.

Выпады с гантелями вперед

Этот вид выпадов с гантелями считается самым сложным и в то же время наиболее эффективным для формирования ягодиц и роста мышечной массы в области бедер.

Возьмите гантели в руки, встаньте прямо, выпрямите спину, ноги на ширине плеч. Сделайте шаг вперед и согните ноги в коленях, выполняя выпад с гантелями. Сгибайте ноги под прямым углом, бедро — параллельно полу, чтобы не нагружать суставы. Вернитесь в исходное положение и повторите выпад другой ногой. Сделайте три-четыре подхода по 20-30 раз.

Комплекс упражнений на пресс и для создания рельефа

Становая тяга

Становая тяга — базовое силовое упражнение с гантелями, которое помогает прокачать спину, ноги и ягодицы, а также укрепить мышцы кора и пресса.

Возьмите гантели в руки прямым хватом и встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Согните ноги в коленях и наклонитесь вперед, опуская гантели вниз. Сохраняйте легкий прогиб в спине, для этого смотрите перед собой. Опускайте гантели как можно ниже, но не обязательно класть их на пол. Задержитесь в нижней точке, а затем возвращайтесь в исходное положение. Сделайте три-четыре подхода по 20-30 раз.

Классические скручивания

Самое простое из упражнений на пресс, которое можно выполнять с гантелями.

Лягте на спину, согните ноги в коленях, поставьте пятки ближе к ягодицам. Возьмите в руки гантель с комфортным весом, положите ее на грудь и придерживайте. Поднимите корпус, в верхней точке сделайте выдох. Вернитесь в исходное положение. Сделайте три-четыре подхода по 30-50 раз.

Скручивания с подъемом рук

Еще одно простое и эффективное упражнение на пресс, которое можно сделать дома.

Лягте на пол, согните ноги в коленях. Возьмите гантель и поднимите руки вверх. Оторвите лопатки от пола и тянитесь руками как можно выше, при этом не отрывая поясницу от пола. Вернитесь в исходное положение. Сделайте три-четыре подхода по 30-50 раз.

Готовые программы тренировок с гантелями на неделю

Полноценные тренировки с гантелями должны включать в себя упражнения на все группы мышц: верхней и нижней части тела, пресса и спины. Поэтому при их составлении можно комбинировать некоторые из указанных выше упражнений.

К примеру, если хотите тренироваться дважды в неделю, нужно выбрать дни (понедельник и четверг, вторник и суббота и так далее) и делать в каждый из них комплекс упражнений на выбор.

Так, в программу понедельника можно включить махи с гантелями в сторону (три-четыре подхода по 10-20 раз), сгибание рук с гантелями (три-четыре подхода по 10-20 раз), прямые выпады с гантелями и выпады назад (три-четыре подхода по 20-30 раз), становую тягу и скручивания с гантелью (три-четыре подхода по 30-50 раз).

А в программу четверга можно добавить приседания с гантелями (три-четыре подхода по 20-30 раз), становую тягу (три-четыре подхода по 20-30 раз), любые из выпадов, скручивания (три-четыре подхода по 20-30 раз), сгибания рук с гантелями и жим гантелей лежа (три-четыре подхода по 20-30 раз).

Постепенно план упражнений можно менять, добавлять вес гантелей и количество повторов. Во избежание травм важно изучить правильную технику выполнения упражнений.

Как эффективно заниматься дома?

Составить программу тренировок

Новичкам составлять программу занятий с гантелями лучше с инструктором. Специалист поможет подобрать тренировку с учетом ваших целей, уровня подготовки, состояния здоровья.

Делать разминку и заминку

При выполнении упражнений с гантелями, как и любых других, важно уделять внимание разминке и заминке.

Разминка — начальный этап тренировки. Помогает подготовить мышцы к нагрузке, снижает риск травм и повышает эффективность тренировки.

«Разминка может быть разной в зависимости от целей и уровня подготовки: легкой кардио (прыжки, ходьба), растяжкой или упражнениями на гибкость. Она просто необходима любому спортсмену, независимо от того, профессионал он или просто начинающий любитель. Уделять большое внимание разминке — значит, защитить себя от травм», — Габриелла Захарова, чемпионка России по спортивно-бальным танцам.

Заминка — это завершающий этап тренировки, который помогает мышцам расслабиться и восстановиться. Упражнения с низкой интенсивностью (например, растяжка) также позволяют предотвратить мышечную боль и усталость.

Следить за техникой

Выполнять упражнения на первых порах тоже лучше под присмотром тренера, а при занятиях дома ориентироваться на видеоуроки с опытными спортсменами. Это важно, потому что во время тренировки нужно соблюдать определенную технику — чтобы занятия проходили эффективно и не вредили здоровью.

«Основная техника безопасности для тренировок с гантелями — правильное выполнение упражнений и контроль над движениями. Нужно следить за позой тела и не перегружать суставы. Секрет техники безопасности именно в этом», — Габриелла Захарова, чемпионка России по спортивно-бальным танцам.

Следить за дыханием и пульсом

При занятиях с гантелями эти два параметра чрезвычайно важны, отмечают опытные спортсмены.

Дыхание при нормальной нагрузке должно учащаться, но оставатьсяглубоким и ритмичным. Если во время занятий дыхание учащается резко и переходит в одышку, это сигнал о том, что нагрузка для организма чрезмерная. Этого нужно избегать.

Для отслеживания пульса важно проводить замеры в начале и в конце тренировки с гантелями. Если загрузка была нормальной, то пульс в конце занятия — примерно через 7 минут — должен вернуться к показателю, близкому к тому, что был в начале тренировки.

Подводя итог, можно сказать, что тренировки с гантелями необходимы практически каждому, если позволяет состояние здоровья: они дают возможность работать с разными группами мышц, улучшают координацию и баланс, повышают выносливость и силу.

Гантели могут быть полезны как для начинающих спортсменов, так и для опытных. Такие тренировки помогут привести в порядок тело и поддержать здоровье.